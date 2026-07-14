به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید سد شهید شاهچراغی دامغان از اجرای طرح بانک اطلاعاتی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) خبر داد و اظهار کرد: این روند از کانال‌های درجه سه و چهار شبکه آبیاری زیر سد شهید شاه‌چراغی آغاز شده و تمامی اطلاعات مکانی و توصیفی این کانال‌ها به‌صورت دقیق ثبت و ساماندهی خواهد شد.

وی افزود: در قالب این پروژه، کارشناسان آب و خاک و اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی دامغان با همکاری بهره‌برداران محلی، بازدیدهای میدانی از مسیر کانال‌های بتنی انجام دادند تا اطلاعات مربوط به تمامی کانال‌های احداث‌شده از سال ۱۳۸۹ تاکنون در سامانه GIS ثبت شود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه ایجاد این بانک اطلاعاتی نقش مهمی در مدیریت علمی منابع آب دارد، تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق مکانی شبکه آبیاری، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای نگهداری، توسعه و بهسازی کانال‌ها را فراهم کرده و نظارت بر نحوه توزیع آب را نیز تسهیل می‌کند.

شوکت‌آبادی ادامه داد: تکمیل این بانک اطلاعاتی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه، کاهش هدررفت آب، افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای اجرای طرح‌های عمرانی آینده را فراهم می‌کند.

وی همکاری بهره‌برداران را یکی از عوامل موفقیت این طرح دانست و یادآور شد: تلفیق دانش فنی کارشناسان با تجربه عملی کشاورزان، نقش مؤثری در اجرای دقیق این پروژه داشته و می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه مدیریت هوشمند منابع آب در سایر مناطق کشاورزی استان باشد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان تأکید کرد: با تکمیل بانک اطلاعاتی GIS شبکه آبیاری سد شهید شاه‌چراغی، زیرساخت مناسبی برای مدرن‌سازی مدیریت منابع آب و افزایش پایداری تولیدات کشاورزی در شهرستان دامغان ایجاد خواهد شد.