خسارت سیلاب به اراضی رودبار دامغان؛بیمه محصولات کشاورزی تنها راه جبران

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی ظهر پنجشنبه در بازدید مزارع و باغات منطقه رودبار دامغان از وقوع سیلاب در این منطقه خبر داد و بیان کرد: کارشناسان در حال ارزیابی میزان خسارات وارده به محصولات کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: طی بازدیدهای به عمل آمده مستندات لازم تهیه و سپس با برآورد میزان خسارت اقدامات حمایتی و قانونی برای بهره برداران منطقه انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان بیمه محصولات کشاورزی را تنها راه جبران حوادث غیر مترقبه برشمرد و افزود: کشاورزان با بیمه کردن محصولات باغی، زراعی و تأسیسات خود می توانند ضریب امنیت سرمایه گذاری را ارتقا بخشند.

شوکت آبادی با اشاره به اینکه راه گریزی برای پیشگیری از حوادثی نظیر سیل، تگرگ و طوفان نیست، بیان داشت: با بیمه کردن محصولات کشاورزی در زمان بروز این حوادث امکان جبران بخشی از هزینه ها فراهم می شود.

وی اضافه کرد: با اقدامات جانبی نظیر تقویت سازه های آبخیزداری، لایروبی مسیل ها و کانال های انتقال آب می توان اثرات این گونه حوادث را کاهش داد.