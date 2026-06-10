کشت محصولات راهبردی در ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی خرید تضمینی گندم در محل فرمانداری دامغان به آغاز برداشت گندم از دهه سوم خرداد ماه خبر داد و افزود: برای بهره وری و رضایت بهره برداران بر روند خرید تضمینی گندم نظارت می شود.

وی از اختصاص کشت دو هزار هکتار محصول راهبردی در اراضی این شهرستان خبر داد و یادآور شد: از این میزان یک هزار و ۴۰۰ هکتار گندم و ۷۰۰ هکتار جو است.

‌مدیر جهاد کشاورزی دامغان برای تسریع در روند پرداخت به بهره‌برداران، هماهنگی‌های لازم برای ارسال سریع و دقیق فایل‌های خرید به بانک کشاورزی انجام شده است، تاکید کرد: رویکرد این اقدام انجام زنجیره پرداخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

شوکت آبادی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و جلوگیری از هرگونه وقفه در عملیات برداشت، موضوعاتی نظیر تأمین به‌موقع سوخت ادوات کشاورزی، مدیریت بهینه ساعات کاری مراکز خرید و رفع مشکلات زیرساختی از جمله قطعی برق در مراکز پذیرش پیگیری می شود.

وی ادامه داد: رصد دقیق نیازهای عملیاتی و ایجاد هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای جاری سازی حداکثری تسهیلات در مراکز خرید مورد تاکید است.