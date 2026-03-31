به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در بازدید از کشتارگاه طیور زنجان با همراهی مدیران ارشد استان و مدیرکل دامپزشکی، ضمن بررسی روند تولید و نظارتهای بهداشتی، اعلام کرد که زیرساختهای تولیدی و نظارتی استان به اندازهای پایدار و مطمئن است که حتی در شرایط سخت و جنگی نیز تأمین گوشت مرغ و دیگر کالاهای اساسی مردم با هیچگونه اختلالی مواجه نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین پایدار کالاهای اساسی یکی از اولویتهای اصلی دولت است، تأکید کرد و افزود: استان زنجان از نظر ظرفیت تولید گوشت مرغ، در وضعیت کاملاً باثبات قرار دارد. حتی اگر شرایط سخت و غیرقابل پیشبینی مثل شرایط جنگی هم پیش بیاید، زیرساختهای ما به گونهای آماده است که هیچگونه خللی در تأمین گوشت مرغ استان ایجاد نشود. مردم مطلقاً نگرانی از بابت کمبود کالاهای اساسی نداشته باشند.
صادقی افزود: مجموعه دامپزشکی استان با وجود محدودیتها در خط مقدم سلامت غذایی مردم قرار دارد و نقش آنها در کنترل بهداشتی فرآوردههای خام دامی و تأمین گوشت سالم بیبدیل است. نظارت دقیق دامپزشکی، پشتوانه اصلی امنیت غذایی استان محسوب میشود.
استاندار زنجان ضمن قدردانی از مجموعه دامپزشکی و جهادکشاورزی، بر استمرار بازرسیها، نوسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری و رصد روزانه زنجیره تولید مرغ تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که مردم زنجان با خیالی آسوده از تأمین کالاهای اساسی، زندگی خود را بدون دغدغه ادامه دهند
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان نیز گزارشی از وضعیت بهداشتی کشتارگاه ارائه داد و گفت: «در این واحد تولیدی، تمامی مراحل از زندهکشی تا بستهبندی زیر نظر ناظران بهداشتی و دامپزشکان انجام میشود. سلامت محصول نهایی خط قرمز دامپزشکی است و هیچ فرآوردهای بدون کنترل و تأیید بهداشتی اجازه عرضه ندارد.
علی اشرفی ادامه داد: با اجرای طرحهای مراقبتی، پایشی و کنترل مستمر، استان در حوزه سلامت گوشت مرغ کاملاً در وضعیت اطمینانبخش قرار دارد
