سید جمال موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «پویش ملی درختکاری «سرو ایران» به مناسبت روز جمهوری اسلامی و به یاد رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان و شهدای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار می‌شود.»

وی افزود: این پویش همزمان با سراسر کشور، روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح در تمامی شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد و از هم استانی‌های طبیعت‌دوست دعوت می‌کنیم در آن مشارکت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد مناطق سرنجل کل بویراحمد، مناطق چشمه میشی، اردوگاه گردشگری شهید سلیمانی در سی سخت، روستای گراب دیشموک، منطقه آهوباز چرام، سرگچ لنده، پکک، جاده دژ سلیمان در گچساران، نسه بوستان باشت و بیشه خشکو در بهمئی را از مناطق کاشت درخت در ابن روز برشمرد.

وی گفت: شرکت در این پویش نه تنها به توسعه فضای سبز استان کمک می‌کند، بلکه نقش موثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست دارد.

موسویان افزود: حضور شهروندان در تمامی شهرستان‌ها مورد استقبال قرار گرفته و اجرای این برنامه فرصتی برای مشارکت عمومی در حفظ منابع طبیعی است.