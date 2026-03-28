توزیع رایگان نهال بومی در همدان همزمان با پویش سراسری «سرو ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار خزائی ظهر شنبه در بازدید از عرصه‌های منابع طبیعی استان اظهار کرد: در چارچوب اجرای پویش سراسری قرارگاه جهادی «سرو ایران» و به‌منظور گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان، توزیع رایگان نهال میان دستگاه‌های عضو نهضت سبز، مردم و همیاران طبیعت در تمامی شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه گونه‌های توزیعی از نوع بومی و سازگار با اقلیم منطقه هستند، ادامه داد: این پویش هر پنجشنبه به یاد قائد شهید و شهدای جنگ رمضان و همزمان با مناسبت‌های ملی همچون ۱۲ فروردین «روز جمهوری اسلامی» و ۲۹ فروردین، سالروز ولادت رهبر شهید و روز ارتش، در سراسر کشور ادامه خواهد یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان همچنین از اجرای پروژه بزرگ نهال‌کاری و بذرکاری در سطح ۳۷۰ هکتار از اراضی روستای قلی‌کِندی شهرستان همدان در هفته گذشته خبر داد و افزود: این برنامه با مشارکت بسیج سازندگی و بهره‌برداران محلی انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان با تاکید بر اولویت حفاظت از عرصه‌های طبیعی در ایام نوروز، بیان کرد: یگان حفاظت استان با برقراری کشیک مستمر، گشت‌های میدانی و رصد مناطق حساس، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب، تعرض و سوء‌استفاده از منابع طبیعی را تشدید کرده است.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت در تمامی شهرستان‌ها ضمن کنترل محورهای مواصلاتی، به گزارش‌های مردمی به‌صورت فوری رسیدگی کرده و اجازه هیچ‌گونه تعرض یا قاچاق محصولات مرتبط با منابع طبیعی را نخواهند داد.

خزائی از مردم خواست هرگونه موارد مشکوک یا تخلف مرتبط با منابع طبیعی را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به مرکز ارتباطات مردمی یگان حفاظت اطلاع دهند.