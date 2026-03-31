به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: با تشکیل بیش از ۲۱ هزار تیم مشترک با همکاری سازمان های صمت، کشاورزی، تعاون، تعزیرات و غیره رصد و بازدید انبارها، محل نگهداری کالای اساسی و فروشگاه های بزرگ و جایگاه های عرضه سوخت همچنان تداوم دارد.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه تاکنون از حدود ۵۰ هزار انبار ، فروشگاه بزرگ عرضه و انبار محل نگهداری کالای اساسی در نقاط مختلف کشور بازدید شده است، افزود : در این مدت به منظور مقابله با قاچاق کالا از بیش از ۳۲ هزار دستگاه کامیون و همچنین از بیش از ۴۳۰۰ جایگاه عرضه فراورده های سوختی بازدید شد.

سردار رحیمی با اشاره به کشفیات جدید این پلیس ، از حدود ۴ هزار تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق از قبیل برنج، روغن، قندوشکر، آرد ،حبوبات و...خبر داد و گفت: در ایام جنگ رمضان، ۱۰۵ دستگاه خودرو حامل بار قاچاق توقیف شد.