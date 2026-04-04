۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

توقیف سوخت قاچاق در قزوین

قزوین- معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین از محکومیت دو میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت بیک گفت: پرونده حمل هزار و ۴۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۲۵ میلیون ریال در شعبه پنج ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال جزای محکوم کرد.

بیک با بیان اثرات زیانبار قاچاق انرژی بر چرخه اقتصاد کشور، گفت: تعزیرات حکومتی با هر گونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه قاچاق فرآورده های نفتی، طبق قانون با شدت و خارج از نوبت رسیدگی می کند.

شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع واقع در بلوار شهید بابایی، جنب چهارراه استاندارد مراجعه کنند.

