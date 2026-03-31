به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس اظهار داشت: در پی افزایش حملات و تهدیدات سایبری هم‌زمان با شرایط بحرانی کشور در یک‌ماه اخیر، با فعالیت شبانه‌روزی و پاسخ‌گویی بدون وقفه متخصصان سایبری پلیس، بیش از ۲۵ هزار خدمت فوری به کاربران فضای مجازی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این خدمات شامل ۲۳ هزار و ۱۵۰ تماس تلفنی و دو هزار و ۱۲۰ گفت‌وگوی برخط با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و آدرسpolicefata.ir بوده است، گفت: این موضوع نشان‌دهنده میزان اعتماد کاربران به پلیس و اتکای آنان به این مرکز حتی در زمان جنگ است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در همین دوره زمانی، کارشناسان پلیس فتا با پیگیری دقیق گزارش‌های مردمی توانستند بیش از ۱۰۰۰ پرونده سایبری را کشف و رسیدگی کنند، افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های غیرمجاز و مزاحمت‌های آنلاین بوده که با اقدام سریع پلیس، روند خسارات متوقف شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طی عملیات هماهنگ واحدهای تخصصی، ۵۲۰ حساب بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شناسایی و مسدود شد تا از ادامه فعالیت اعضای باندهای سودجو جلوگیری و امنیت مالی کاربران تضمین شود.

سخنگوی پلیس در پایان تأکید کرد: عملکرد اخیر پلیس فتا نشان‌دهنده رصد دقیق، واکنش سریع و اشراف کامل بر فضای سایبری کشور بوده و تمرکز اصلی بر حفظ امنیت دیجیتال شهروندان در شرایط بحران است ؛ رویکردی که نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش کاربران فضای مجازی ایفا می‌کند.