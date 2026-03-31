  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۷

سخنگوی پلیس اعلام کرد؛

۵۲۰ حساب بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه مسدود شد

۵۲۰ حساب بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه مسدود شد

سخنگوی پلیس از ارائه بیش از ۲۵ هزار خدمت فوری پلیس فتا و کشف ۱۰۰۰ پرونده سایبری در یک ماه اخیر به کاربران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس اظهار داشت: در پی افزایش حملات و تهدیدات سایبری هم‌زمان با شرایط بحرانی کشور در یک‌ماه اخیر، با فعالیت شبانه‌روزی و پاسخ‌گویی بدون وقفه متخصصان سایبری پلیس، بیش از ۲۵ هزار خدمت فوری به کاربران فضای مجازی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این خدمات شامل ۲۳ هزار و ۱۵۰ تماس تلفنی و دو هزار و ۱۲۰ گفت‌وگوی برخط با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و آدرسpolicefata.ir بوده است، گفت: این موضوع نشان‌دهنده میزان اعتماد کاربران به پلیس و اتکای آنان به این مرکز حتی در زمان جنگ است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در همین دوره زمانی، کارشناسان پلیس فتا با پیگیری دقیق گزارش‌های مردمی توانستند بیش از ۱۰۰۰ پرونده سایبری را کشف و رسیدگی کنند، افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های غیرمجاز و مزاحمت‌های آنلاین بوده که با اقدام سریع پلیس، روند خسارات متوقف شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طی عملیات هماهنگ واحدهای تخصصی، ۵۲۰ حساب بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شناسایی و مسدود شد تا از ادامه فعالیت اعضای باندهای سودجو جلوگیری و امنیت مالی کاربران تضمین شود.

سخنگوی پلیس در پایان تأکید کرد: عملکرد اخیر پلیس فتا نشان‌دهنده رصد دقیق، واکنش سریع و اشراف کامل بر فضای سایبری کشور بوده و تمرکز اصلی بر حفظ امنیت دیجیتال شهروندان در شرایط بحران است ؛ رویکردی که نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش کاربران فضای مجازی ایفا می‌کند.

کد مطلب 6787715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      1 8
      پاسخ
      عجب اسم و فامیلی واسه خودش ردیف کرده . مد روزه و فقط یه حقوق ماهیانه باید به همین نام و نام خانوادگی داد .افرین کار درست خدا قوت
    IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      1 4
      پاسخ
      باید پول های این حسابها بنفع بازسازی خرابی جنگ مصادره شوند...قوه قضاییه قاطعانه از کشور در مقابل این جنایتکاران دفاع کند

