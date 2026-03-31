۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

ثبت نخستین وقف سال ۱۴۰۵ در مریوان با نیت حمایت از ایتام و مساجد

ثبت نخستین وقف سال ۱۴۰۵ در مریوان با نیت حمایت از ایتام و مساجد

مریوان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از ثبت نخستین وقف سال ۱۴۰۵ در شهرستان مریوان خبر داد و گفت: یک باب مغازه تجاری با نیت کمک به ایتام و مساجد فاقد درآمد این شهر وقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از ثبت اولین وقف سال ۱۴۰۵ در شهرستان مریوان خبر داد و اظهار کرد: در روزهای ابتدایی سال جدید، دو نفر از بانوان خیر مریوانی اقدام به ثبت یک موقوفه با نیت کمک به نیازمندان کردند.

وی افزود: بانوان آهو و جمیله محمدی‌راد در اقدامی خیرخواهانه، یک باب مغازه تجاری واقع در پاساژ مولوی مریوان را با هدف حمایت از ایتام و مساجد فاقد درآمد این شهر وقف کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ وقف در جامعه بیان کرد: این اقدام ارزشمند نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم استان کردستان در شرایط کنونی است.

وی ادامه داد: چنین موقوفاتی می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی نقش مؤثری در رفع نیازهای جامعه ایفا کرده و گره‌گشای مشکلات اقشار نیازمند باشد.

کاروند با تأکید بر آثار ماندگار وقف خاطرنشان کرد: این وقف دائمی، همچون سرمایه‌ای پایدار، در مسیر خدمت به ایتام و مساجد تداوم خواهد داشت.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ موقوفه در سطح استان کردستان به ثبت رسیده که هر یک در مسیر خدمت به جامعه و تحقق نیت واقفان نقش‌آفرین هستند.

