ثبت نخستین وقف سال ۱۴۰۵ در مریوان با نیت حمایت از ایتام و مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از ثبت اولین وقف سال ۱۴۰۵ در شهرستان مریوان خبر داد و اظهار کرد: در روزهای ابتدایی سال جدید، دو نفر از بانوان خیر مریوانی اقدام به ثبت یک موقوفه با نیت کمک به نیازمندان کردند.

وی افزود: بانوان آهو و جمیله محمدی‌راد در اقدامی خیرخواهانه، یک باب مغازه تجاری واقع در پاساژ مولوی مریوان را با هدف حمایت از ایتام و مساجد فاقد درآمد این شهر وقف کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ وقف در جامعه بیان کرد: این اقدام ارزشمند نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم استان کردستان در شرایط کنونی است.

وی ادامه داد: چنین موقوفاتی می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی نقش مؤثری در رفع نیازهای جامعه ایفا کرده و گره‌گشای مشکلات اقشار نیازمند باشد.

کاروند با تأکید بر آثار ماندگار وقف خاطرنشان کرد: این وقف دائمی، همچون سرمایه‌ای پایدار، در مسیر خدمت به ایتام و مساجد تداوم خواهد داشت.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ موقوفه در سطح استان کردستان به ثبت رسیده که هر یک در مسیر خدمت به جامعه و تحقق نیت واقفان نقش‌آفرین هستند.