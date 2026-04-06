ثبت دومین وقف سال ۱۴۰۵ در کردستان؛ وقف زمین برای احداث مسجد در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد کاروند، پیش از ظهر دوشنبه از ثبت دومین وقف جدید سال ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: واقفان خیراندیش، محمد رحیم قاسمی و عمر احمدپور، یک قطعه زمین به مساحت ۴۰۰ متر مربع را در روستای تموته از توابع شهرستان سقز با نیت احداث مسجد وقف کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به ثبت این وقف در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ افزود: ثبت این وقف در شرایط جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده پویایی، همدلی و عزم راسخ مردم کردستان برای حرکت در مسیر توسعه و انسجام اجتماعی است.

کاروند ادامه داد: در همین ایام نیز دو خواهر اهل مریوان، یک باب مغازه تجاری را با نیت کمک به ایتام و مساجد وقف کرده‌اند.

وی در پایان با تقدیر از واقفان و خیرین استان تصریح کرد: حضور واقفان در عرصه‌های مختلف، نقش مهمی در تقویت اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های عام‌المنفعه دارد.