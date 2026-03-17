سهمش از دنیا فقط سه روز بود

به گزارش خبرنگار مهر، موج ۵۷ام عملیات وعده صادق که انجام شد توجه‌ها به یک نام جلب شد. این عملیات به یاد مجتبی ۳روزه‌ای بود که در اراک شهید شد. این رسم شیرمردان ایران زمین است که جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را با نوشتن نام شهیدان بر روی آن به سرزمین‌های اشغالی ارسال می‌کنند تا سندی باشد در آن سرزمین‌ها که اربابانشان چه جنایتی انجام داده‌اند.

اما اینبار دل‌ها لرزیده است. نه‌تنها دل‌های مردم بلکه دل‌های رزمندگانمان هنگام نوشتن اسم هم لرزیده است. مرد که گریه می‌کند عرش بیشتر به لرزه در می‌آید حالا اگر آن مرد علمدار سرزمینمان باشد و شرمنده مردمی شود که نتوانسته است امنیتشان را برقرار کند. این صحنه‌ها بسیار آشناست، مادران تکیه کرده‌اند بر علمداران زمان که از دست شمر و یزید زمان در امان باشند. شمر و حرمله زمان هیچگاه به کودکان رحم نمی‌کنند و حالا کودکی سه روزه را از آغوش مادر جدا کرده است.

مجتبی، سهمش از این دنیا فقط سه روز بوده است که بیاید و ببیند دنیا چقدر نامرد است و چه دشمنان اهریمنی در دنیا وجود دارند که ادعای آزادیشان گوش فلک را کر کرده است اما طبلی توخالی است برای کسانی که فقط بر ظاهر حرف آنان توجه می‌کنند.

مجتبی سه روزه، قربانی عده‌ای کودکش و خونخوار شده است که هیچ چیز آنان را سیر نمی‌کند جز خون کودکانی که در این جهان قرار دارند.

این اتفاق چه روضه‌هایی را در کربلای زمان زنده نکرده است، حرمله‌های امروزه هم تفاوتی با گذشته ندارند، کودک خردسال همان کودک است حال می‌خواهد ۶ماهه باشد یا ۳روزه، حرمله همیشه در همه جا با تیری سه‌شعبه در کمین نشسته است.

حالا وقت انتقام فرا رسیده است و موج پنجاه و هفتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک یا سیدالساجدین علیه السلام تقدیم به خردسال ترین شهید جنگ رمضان مجتبای سه روزه شده است که ۲۵اسفندماه در آغوش مادرش همراه با خانواده به شهادت رسید.

این حمله علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی شامل زیرساخت‌های ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی با سامانه دقیق و نقطه زن خیبر شکن و عماد و قدر و پایگاه العدید محل استقرار تروریست‌های امریکایی با موشک‌های نقطه‌زن، میانبرد، سوخت جامد و مایع ذوالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد.