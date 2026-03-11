تابوت کودک دو ماهه در میان فرماندهان شهید/آغاز میدانداری نوجوان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، میدان انقلاب امروز میزبان فرماندهان شهید و مردم مظلوم و بیگناهی بود که در حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
میدان انقلاب خود زخمی از این جنایت وحشیانه را به همراه دارد. اما جمعیت مردم التیام بخشیده است به این تن زخمی خیابان و خانهها.
وقتی نوجوانان میانداری میکنند
خروجی متروها پر از آدمها از طیفهای مختلف است که شعارهایی همچون «حیدر حیدر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «وای اگر خامنهای حکم جهادم دهد»، «مرگ بر وطن فروش خائن» سر میدهند. دختران و پسران کوچکی که میاندار شده بودند و با شعارشان مردمان زیادی را با خود همراه میکردند.
به محل قرار میرسیم، چندین دستگاه خودرو، حامل تابوتهای پوشیده در پرچم سه رنگ ایران، به آرامی در میان جمعیت قرار گرفتهاند.
سخنران مراسم شروع به صحبت کرد. سلامی رساند به صاحب این روز، علی بن ابی طالب علی(ع) و رهبر شهیدمان و مردمی که با زبان روزه پای آرمانهای خود باقی ماندهاند و به استقبال شهدای جنگ تحمیلی جنگ رمضان آمده بودند.
کودکان شهید در میان فرماندهان
او یاد کرد از فرماندهان شهیدی که در طی سالیان سال جهاد و مبارزه به دست رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدهاند. فرماندهانی که قرار است امروز به دست مردمی که سالیان سال در سایه فعالیتهای آنان در آرامش زندگی کردهاند و حالا باید ادای دین خود را نشان میدادند. او نام برد از شهیدان فرمانده سردار محمد پاکپور، شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، شهید دریاسالار علی شمخانی، شهید سرلشکر نصیرزاده و باقی شهدایی که در بین آنان بودند. تصویر قابل توجه تابوتهای کوچک کودکان شهیدی بود که توسط این رژیم کودککش به شهادت رسیده بودند.
هنوز جای کودک شهید بر روی دوش علمدار است
اما یک تابوت بر دوش فرماندهان شهید قرار داشت. روضه و اشکی را بهپا ساخت وقتی مجری داستانش را برای جمعیت تعریف کرد. شهیده آوین امیرکاشانی در تاریخ ۱۵اسفند و بعد از رهبرشهیدمان به شهادت رسیده است. او ارادتش را به رهبر شهیدش اینگونه ادا کرده است. « خداجونم، رهبر جونم الان پیش توعه. خدایا ازش نگهداری کن و رهبرمون رو سالم نگه دار. چون منم میخوام شهید بشم و بیام پیش رهبرم.» آری این سرزمین چنین نوگلانی داشته و از دست داده است. او حالا نزد رهبر شهیدش است و به آرزویش رسیده است.
شور و رجزخوانی مردم آنقدر بالا بود که اجازه نمیدادند سخنران شروع کند به رجز خواندن و خودجوش شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگفتند. تلاطم شعار «حیدر حیدر» مردم مصادف با شهادت امیرالمونین علی(ع) جانی دوباره به مردم روزهدار داده بود.
مردم قبل از تشییع شهیدان راه دفاع آزادی ادای احترامی به امام رضا(ع) داشتند، که همواره پناهگاه امن این مردم در کشور ایران در برابر دشمنان بوده است.
نسل نوجوان و ایرانی که زنده است
نوجوانان در این تشییع اما جوری دیگر رجز خوانی کردند. گروه سرودی که با شعارهای الله اکبر مردم و پرچمهای کوچک و بزرگ سهرنگ ایران همراهی شد. این نشان از این دارد که نسل امروز ایران هرچند کوچک اما دشمنانی بزرگ همچون موشکهای ایرانی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.
با پخش شدن مارش نظامی توجهها به سخنران جلب شد و سکوتی سراسر شهر را گرفت. مجری با خواندن بیانیه سپاه پاسداران در موج سیوهشتم عملیات وعده صادق۴ موفقیت ایران را در عملیات دریایی ایران اعلام کرد و فریاد «الله اکبر» بود که صحنه را بهم ریخت.
بعد از روضهخوانی و سینهزنی مردم، حالا دستگاه خودرو، حامل تابوتهای پوشیده در پرچم سه رنگ ایران، به آرامی از میان جمعیت حرکت میکنند. مردم با هر قشر و لباسی، نه فقط برای بدرقه شهدا، که برای تجدید بیعت با آرمانهایی که در عکسهای دستشان بود، آمده بودند. در میانه راه، سربازانی با احترام، گل بر سر تشییعکنندگان میریختند و تلخی فقدان را با عطر شهادت معطر میساختند.
بیعتی تازه با رهبر جوان
تصویری تازه در بین مردم رد و بدل میشود و آن عکس سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران است که مردم بارها بارها با شعارها «وای اگر خامنهای حکم جهادم دهد» و «دست خدا عیان شد، خامنهای جوان شد» بیعت خود را با ایشان اعلام کردند.
کربلایی دیگر رقم خورد
در بین تابوتها کودک دوماهه و کودک سه ساله هم دیده میشود. ایران حالا کربلایی زنده و تازه است که فرزندان و علمداران خود را از دست داده است. کربلایی که خون مردمانش هنوز تازه است اما ملت آن مانند ۱۴۰۰سال پیش بیدارتر شدهاند و برای دشمنانشان رجزخوانی میکنند. مداحیهای عاشورایی حین حرکت تابوتها صحنه زیبایی را رقم زده است.
از دانشگاه تهران تا معراج شهدا، این صرفاً یک مسیر تشییع نبود؛ بلکه گذرگاهی از تاریخ و احساس بود که امروز در دل خیابانهای پایتخت گشوده شد. در تقارن معنادار با سالروز شهادت حضرت علی(ع) پیکر پاک شهدای جنگ رمضان بر دوش ملتی بدرقه میشدند.
