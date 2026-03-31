اعلام آمادگی سازمان بازرسی برای همکاری با شرکت ملی گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی با حضور در ستاد شرکت ملی گاز در جریان نحوه گازرسانی به مردم و اقدامات انجام شده توسط مسئولان شرکت ملی گاز قرار گرفت.

خدائیان در این بازدید از زحمات پرسنل شرکت ملی گاز در رفع آسیب‌های ناشی از حملات دشمن و پایدار کردن شبکه گازرسانی تشکر و قدردانی کرد.

رئیس سازمان بازرسی ضمن قدردانی از حضور مستمر مردم در میادین و خیابان‌ها اظهار کرد که مسئولان باید خدمت خود به مردم را شبانه‌روزی کنند.

وی یادآور شد: از جمله دستگاه‌هایی که نقش مهمی در خدمت رسانی به مردم دارد شرکت ملی گاز است و لازم است که پرسنل در اسرع وقت نسبت به رفع خرابی‌ها اقدام کرده و از قطعی گاز پیشگیری کنند.

خدائیان خاطرنشان کرد که سازمان بازرسی آمادگی لازم برای هرگونه همکاری با شرکت ملی گاز را اعلام می‌دارد.

در ادامه جلسه مدیر شرکت ملی گاز گزارشی از روند خدمت رسانی و اقدامات شرکت ملی گاز در رفع خرابی‌ها و نقاط آسیب دیده ارائه کرد.