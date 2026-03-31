خدمات غیرحضوری قضایی در شرایط جنگی گسترش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که رژیم‌های استکباری و غاصب صهیونیستی - آمریکایی در تشدید جنگ ترکیبی و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران فعال شده‌اند، قوه قضائیه در راستای سیاست‌های کلان هوشمندسازی و تداوم خدمات‌رسانی، با هدف صیانت از سلامت عمومی و حفظ پویایی چرخه عدالت، اقدام به توسعه خدمات کاملاً غیرحضوری کرده است.

این اقدام راهبردی با رویکردی عدالت‌محور و مردم‌مدار، علاوه بر فراهم‌سازی امکان ثبت غیرحضوری دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و انواع لوایح قضایی، جایگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز در این فرآیند متحول کرده است.

بر این اساس، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی و از طریق درگاه‌های رسمی به آدرس my.kdke.ir، درخواست‌های خود را به‌صورت برخط و هوشمند ثبت کرده و پرونده آنان بلافاصله در مسیر رسیدگی قرار گیرد. در عین حال، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز با بهره‌گیری از این زیرساخت‌ها، خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری به مردم ارائه داده و نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را در فرآیند ثبت و پیگیری پرونده‌ها ایفا می‌کنند.

معاون خدمات الکترونیک قضایی در این‌باره اظهار داشت: با فعال‌سازی این قابلیت، عموم مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، نسبت به ثبت دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و لوایح قضایی خود اقدام کنند. همچنین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اتصال به این سامانه‌ها، امکان ارائه خدمات مشاوره، ثبت و پیگیری را به‌صورت غیرحضوری برای مراجعان فراهم کرده‌اند.

وی افزود: این مرکز با توسعه زیرساخت‌های فناورانه و هوشمندسازی فرآیندها، ضمن تسهیل امور برای شهروندان، شرایطی را فراهم کرده است تا صاحبان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بتوانند خدمات خود را به‌روز، سریع و بدون وابستگی به مراجعه حضوری ارائه دهند و در مسیر تحقق عدالت هوشمند نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.