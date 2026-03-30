قوه قضاییه، وطن فروشان را در ملاعام مجازات کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری ظهر دوشنبه در مراسم تشییع شهدای اقتدار با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس، همانگونه که امام راحل عظیم الشأن فرمودند جنگ تحمیلی را از الطاف خفیه الهی دانست و گفت: در ابتدای جنگ، ایران با وجود کمبودهای فراوان، حتی در تهیه سیم خاردار، توانست با اتکاء به ایمان و اراده، جرقه های علمی کشور را به آتش های بزرگی تبدیل کند.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در زمره بزرگترین کشورهای تولید کننده موشک های بالستیک و هایپرسونیک قرار دارد و توانسته با یک پهپاد بیست هزار دلاری، یک هواپیمای آواکس هفتصد میلیون دلاری را نابود کند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه ملت ایران تحت رهبری قائد شهیدمان با داشتن تنها ایمان، اراده و توان، به این عظمت دست یافته است، به تقابل با دو ارتش مجهز و به ظاهر قدرتمند اشاره کرد و گفت: این ارتش ها با وجود امکانات نظامی زیاد، در مقابل ملت ایران ناکام ماندند.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به شهادت کودک ۲ ساله و سایر شهدای گرانقدر، این شهادت ها را نشان دهنده ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست.

وی به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که خداوند دین خود را به وسیله فاجر (گنهکار) مانند ترامپ و نتانیاهو تایید می کند و افزود: این جنگ، نعمت خفیه الهی بود، هرچند که موجب عزادار شدن امت و ملت عزیزمان شد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با قدردانی از مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای، ایشان را رهبری قدرتمند و سایه امنیتی برای ملت ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران، همانطور که تا کنون پوزه دشمنان اسلام را به خاک مالیده، به رهبری معظم له مبارزات خود را تا نابودی اسرائیل خونخوار و کودک کش و اخراج ارتش جنایتکار آمریکا از منطقه ادامه خواهد داد.

حجت الاسلام طاهری خطاب به دشمنان تاکید کرد: این ملت با تمام قدرت ایستاده است و اگر فکر کردید با شهادت رهبری، خللی در امور ایجاد می شود، سخت در اشتباهید.

وی به نحوه انتخاب رهبر معظم انقلاب در مجلس خبرگان با اکثریت مطلق آرا با توجه به بمبارانهای مکرر دفاتر مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: فرماندهان ما آرزوی شهادت داشتند و آمدند تا به شهادت برسند و کشور همچنان در مسیر اداره و پیشرفت است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان، از قوه قضاییه خواستار برخورد قاطعانه و سریع با وطن فروشان و مجازات آنها در میادین شهر شد تا مردم شاد شوند. وی با تاکید مجدد بر ایستادگی ملت ایران تا نابودی اسرائیل و پیروزی نهایی، همه را به اتحاد و مقاومت فراخواند.