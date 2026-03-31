ایران استوار و محکم مثل همیشه‌ در تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، علی جعفرآبادی کارگردان اپیزود «پناه» از سریال «اهل ایران» همزمان با ساخت این اثر در یادداشتی از تولد این پروژه همزمان با جنگ رمضان و حضور دلی عوامل در این اثر همزمان با بمباران تهران گفت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«اتود آماده‌ای داری که برامون اجرا کنی؟

فکر کردم چند دقیقه‌ای وقت بخواهد که تمرکز کند و بعد تکه‌ای از یک نمایشنامه یا فیلم را اتود بزند؛ مثل همه‌ بازیگرها در همه‌ تست‌ها. بی‌معطلی اما بلند شد و شروع کرد به اجرای مونولوگی از زبان خودش خطاب به مردم دنیا؛ که حمایت کنند و کنار کشورش باشند که دارد از خودش دفاع می‌کند.

«آیان» ده ساله، نه از روی نمایشنامه‌ای اتود می‌زد نه از روی فیلمی که قبلاً دیده بود. خودش بود. متاثر شده بودم. نه به خاطر اینکه بازیگر خوبی بود؛ که بود. متاثر شده بودم از اینکه نیامده بود فقط یک فیلم بازی کند و کارنامه‌ای بسازد برای خودش. آمده بود کاری برای ایران بکند در همین سن و سال کم. آیان می‌فهمید وطن یعنی چه. می‌فهمید دفاع چیست.

«آیان» ده ساله، نقش اصلی اپیزود «پناه» از سریال «اهل ایران»، وطنش را عاشقانه دوست داشت. مثل همه‌ عواملی که این پروژه برایشان فقط یک فیلم نبود. آمده بودند پای کار، چون دلشان می‌خواست این کشور برای آیان و نسل او بماند. استوار و محکم؛ مثل همیشه‌ تاریخ.»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه می‌شود. مهدی یزدانی‌خرم نیز سرپرست نویسندگان این اثر است.