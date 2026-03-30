مردم ایران مبعوث شدند بساط ظلم برچینند؛ روزگار قحطی عدل

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فرآورده تهیه‌کننده در یادداشتی اختصاصی در پی تجاوز دشمن به خاک کشورمان از بعثت مردم ایران نوشت که برای نابودی ظلم و به پا کردن عدل مبعوث شده‌اند.

متن یادداشت را در زیر می‌خوانید:

«بسمه تعالی ایران / وَمَا أَدْرَاکَ ایران!

بجای مقدمه

قرآن: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (مائده - ۵۴)

ای اهل ایمان! هر کس از شما از دینش برگردد [زیانی به خدا نمی رساند] خدا به زودی گروهی را می‏‌آورد که آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند؛ در برابر مؤمنانْ فروتن‏اند، و در برابر کافرانْ سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد می‌‏کنند، و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‏ای نمی‌‏ترسند.

از سیدمان رسول‌الله (ص) سوال شد؛ این قومی که خداوند بعنوان یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ از آنان یاد می‏‌کند چه کسانی هستند؟ رسول‏‌الله (ص) دست بر شانه سلمان گذاشت و فرمود؛ این قوم، هموطنان سلمان هستند!

از امام باقر(ع) سوال شد؛ منظور از یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ چه گروهی هستند؟ امام باقر(ع) فرمود، علی و شیعیان علی!

امام سجاد(ع) فرمود؛ من فرزند دو طایفه‏‌ام، از عرب قریش و از عجم فارس، و این دو طایفه، دو طایفه‏‌ برگزیده‏‌ خداست!

امام خمینی؛ من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله (ص) و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین بن علی (صلوات الله و سلامه علیهما) می‌باشند.

امام خامنه‌‏ای؛ بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است، بنده می‌دانم که خدای متعال اراده فرموده که این ملت را به متعالی ترین درجات برساند.

امام خامنه‌‏ای؛ چنانچه حادثه ای برای کشور پیش بیاید خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.

فارغ از تغییراتی که در حوزه‏‌های، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و ژئوپولتیک غرب آسیا در حال وقوع است، تحول تمدنیِ بزرگی در حال شکل‏‌گیری است که ما، هم بازیگران این تحول شگرف و عظیم هستیم و هم تماشاگران آن. اینکه دشمن برای تغییر نظام به ایران حمله کرد یا برای تصاحب نفت، در درجه دوم اهمیت است، آنچه مهم است تحولی است که در غرب آسیا کلید خورده، تحولی در امتداد رسالت انبیاء الهی، تحولی در راستای اهداف بلند سیدمان رسول‌‏الله (ص)، و حرکت در صراط امیرالمومنین (ع)، تحولی یاد شده در مصحف مادر مهربان، زهرای مرضیه (ع)، تحولی در ادامه کار نیمه تمام امام حسن (ع)، و تحولی در بازنمایی عاشورای حسین بن علی(ع) در سرزمین ایران، اما با نتیجه‌‏ای متفاوت از عاشورای سال ۶۱ هجری!

نبردی که در زادگاه تمدن بشری، در اکنون تاریخ شاهد آن هستیم، آوردگاه ایمان و کفر است، آنانی که ایمان آورده‏اند، الله آنان را از دل تاریکی‌‏ها بسوی نور هدایت می‏‌کند، و آنانی که کفر ورزیدند با ولایت شیطان از دل نور به تاریکی و ظلمت فرو می‌‏روند و در این آوردگاه نبرد، بی هیچ اغراق و تعارفی، ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) همان ولایت الله است و ولایت شیطان همان تسلط‏ی است که توسط نوادگان گوساله ساز از قوم‏ یهود بر آمریکا و بر تبار ابوسفیان در حاشیه جنوبی خلیج فارس سایه افکنده است.

کارزاری در جریان است که یک سوی آن غرب پُر مُدعا است، با فرهنگِ زر و زور و تزویر، هم‏‌پیمان با شاهزادگان اپستین و غاصبان حرم امن الهی و منادیان اسلام آمریکایی تحت ولایت یهود، که سر برآورده‌‏اند تا فساد اول بنی اسراییل را کامل کنند، و از سویی دیگر، خداوند در این بزنگاه تاریخی قومی را برگزیده که در راه او جهاد کنند و اسلام ناب محمدی را جلا زنند تا بنیادهای شرک و کفر و نفاق، پایه‏‌های کبر و غرور و خودپرستی را فرو ریزند و از ملامت هیچ ملامت کننده‏ای ‏نهراسند.

همانان که خداوند در قرآن بعنوان یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ از آنان یاد کرده، همان طایفه‏ برگزیده خدا، همان شیعیان راستین علی بن ابیطالب (ع)، همان هم‏‌کیشان و هموطنان سلمان فارسی، همانان که از مردمان عهد رسول‌‏الله (ص) و امیرالمومنین (ع) بهترند، همانان که به کلام امام باقر(ع) حکومت را جز به صاحبش (امام زمان(عج)) به کسی دیگر تحویل نمی‌‏دهند، همانان که خداوند اراده کرده تا آنان را به متعالی‌‏ترین درجات برساند، همانان که در این آوردگاه نبرد مبعوث شدند تا کار را تمام کنند، مردم ایران!

مردم ایران مبعوث شدند تا در روزگاران قحطی عدل و انصاف و شرف و غیرت و مردانگی، با جهاد فی سبیل‏الله، تارو پود و پرده‏های ضخیم شرک و کفر و نفاق را از هم بگسلند.

مردم ایران مبعوث شدند تا دَدمنشان و دیو سیرتان و شب پَرستان و خود بزرگ پنداران زمین، فرعونیان و نمرودیان را از تخت پادشاهی به زیر کشند، و بر آنان نهیب زنند، که به پیروی از حسین بن علی، با خوار زیستن و خوار مردن هر دو بیگانه‌‏اند.

مردم ایران مبعوث شدند تا بار دیگر زمین را به ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عطرآگین کنند و صلا زنند، خدا زنده است و کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأْن (الرحمن – ۲۹)

مردم ایران مبعوث شدند تا اصالت‏‌های مرده را زنده کنند و کالبد نیمه جان بشریت را روحی تازه بخشند.

مردم ایران مبعوث شدند تا پابرهنگان و مستضعفان و تشنگان حقیقت را علیه ظلم و ستم و طغیانگری هم‌‏پیمان کنند.

مردم ایران مبعوث شدند تا رنجدیدگان و تحقیرشدگانِ توسط تمدن غرب را دوباره احیاء کنند.

مردم ایران مبعوث شدند تا غبار فریب و نیرنگ و دروغ را از وجدان پاک‏طینتان و پاک‏فطرتان و آزادگان جهان بزدایند.

مردم ایران مبعوث شدند تا انتقام شهیدان را از شهیدکشان این عصر و زمان بگیرند.

مردم ایران مبعوث شدند تا بساط ظلم و ستم و سلطه را برچینند و راه سعادت بشر را هموار کنند.

مردم ایران مبعوث شدند تا زمین سرما زده را به در تنور عاشورایی ایران زمین گرمایی دوباره بخشند.

مردم ایران مبعوث شدند تا بیش از پیش زمینه‏ ظهور صاحب الامر(عج) را برای طلیعه‏ صبح ظهور فراهم کنند تا قائم آل محمّد (ص) از کنار کعبه ندا سر دهد؛ اَلا یا اَهلَ العالَم اَنَا الاِمام القائِم! اَلا یا اَهلَ العالَم اَنَا الصَّمصامُ المُنتَقِم! اَلا یا اَهلَ العالَم اِنَّجَدِی الحُسَین قَتَلُوهُ عَطشاناً!

بنابراین، آوردگاه نبردِاین تحول عظیم بشری که تمام اهل زمین را در بر گرفته،تابع هیچ قائده و قواعد مادیی نیست، بلکه بر پایه‏ سنت‌‏های الهی بنا شده است. سنت‏‌های الهی در کوران حوادث، استوار بر شکل‏گیریِ جبهه‏ ‏بندی‌‏ها و جداسازی‌‏هاست، جداسازی ناکثین و مارقین و قاسطین از جبهه‌ی شیعیان علی بن ابیطالب (ع)، جداسازی مشرکان و کافران و منافقان از مومنان و ایمان آورندگان به غیب، جداسازی حق‏‌جویان و حق‏‌گویان و حق‏‌پویان از آنانی که زُلف خویش به باطل گره زده‏اند، جداسازی وطن فروشان از وطن‌‏دوستان، جداسازی نخبگان راستین از پخمگان نخبه‏‌نما.

به امیرالمومنین عرض کردند؛ در شرایط دشوار آدمی تغییر می‏کند. فرمود؛ شرایط دشوار ذات آدمیان را نمایان می‏کند! وامروز روز بروز ذات آدمیان است، و فردای پیروزی، همانگونه که تنگه هرمز به مانند تنگه هرمز قبل از جنگ نخواهد بود، فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اجتماع ایران هم، به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت.

آری، امروز، ایام بعثت مردم ایران است!



اللَّهُمَّ اغْزُ بِکُلِّ نَاحِیَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی مَنْ بِإِزَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ‏، وَ أَمْدِدْهُمْ بِمَلاَئِکَةٍ مِنْ عِنْدِکَ مُرْدِفِینَ حَتَّی یَکْشِفُوهُمْ إِلَی مُنْقَطَعِ التُّرَابِ قَتْلاً فِی أَرْضِکَ وَ أَسْراً، أَوْ یُقِرُّوا بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ ‏(دعای امام سجاد برای مرزداران – صحیفه سجادیه دعای ۲۷)

بار خدایا، مسلمانان هر مرزی را برای نبرد با مشرکانی که در برابر ایشانند بسیج فرما،‏ و آنان را به گروه‏هایی از ملائکه که پی در پی از پس هم، به یاریشان فرود می‏‌آیند یاری نما، تا دشمنان تو را تا آنجا که خاک زمین به پایان می‌‏رسد به کشتن و اسیر کردن واپس رانند، یا آنکه مشرکان اقرار کنند که تویی الله، آن خدای که جز او خدایی نیست، یکتا و بی ‏انباز.»