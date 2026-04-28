در صف قیام مردم ایستادم؛ ثبت جنایت دشمن در «اهل ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، محمد اسفندیاری کارگردان اپیزود «شانه‌ها» از سریال «اهل ایران» در یادداشتی از این روزهای وطن و قصه اپیزودش گفت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«با شروع جنگ، شبیه همکارانم در صف قیام مردم ایستادم. انتهای صف؛ ایران فرزندانش را صدا می‌زد و آنها با فریاد الله اکبرشان به آن جان می‌دادند. عده‌ای هم جانشان را می‌دادند.

دیدم و یاد گرفتم؛

حضور در «اهل ایران» برای من تأسی از حرکت مردم غیور ایران بود. اپیزود «شانه‌ها» تلاش کوچکی برای ثبت جنایت دشمن در واقعه میناب است. خدا را شاکرم از این توفیق.»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان، مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان و محمدرضا منصوری تهیه‌کننده آن است، در ۱۴ قسمت ساخته و تاکنون ۶ اپیزود آن در ۳ موج از پلتفرم شیدا عرضه شده است و پخش آن به صورت هفتگی در روزهای جمعه ادامه دارد.