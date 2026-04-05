مأموریت رادیو اقتصاد در روزهای جنگ؛ چگونه آرامش روانی جامعه حفظ شود؟

ناصر خیرخواه گوینده رادیو اقتصاد با اشاره به تجربه حضور رادیو در شرایط جنگی، به خبرنگار مهر بیان کرد: از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی، رادیو در کنار مردم ایستاد و صدا و همصدای مردم بزرگ ایران شد و تلاش کرد با ارائه آخرین اخبار و اطلاعات، نقش مؤثر و به موقعی در آرامش و تقویت همبستگی ملی و تقویت قدرت ملی در جامعه ایفا کند.
وی افزود: رادیو اقتصاد بهعنوان شبکه ای تخصصی، علاوه بر پوشش اخبار جنگ، تمرکز ویژهای هم بر حوزههای اقتصادی داشت و سعی میکرد با برقراری ارتباط مستمر با مسئولان اقتصادی، دغدغهها و نگرانیهای مردم را کاهش دهد.
خیرخواه با تأکید بر ویژگیهای منحصر بهفرد رادیو گفت: در شرایط جنگی که بسیاری از ابزارهای ارتباطی ممکن است دچار اختلال شوند، یا دسترسیها با تغییرات موقعیتی روبرو شوند رادیو بهدلیل دسترسی آسان و سرعت انتقال پیام، به یک رسانه کلیدی تبدیل میشود.
وی ادامه داد: خاطرم هست در جنگ هشت ساله و در آن روزهای سخت، مردم برای دریافت اخبار موثق و فوری دفاع مقدس به رادیو اعتماد داشتند و همین اعتماد امروز هم مسئولیت همه ما را در رادیو دوصد چندان کرده است.
این مجری کارشناس رادیو اقتصاد با اشاره به نقش این شبکه در مدیریت فضای اقتصادی جامعه تصریح کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای امروز ما در رادیو اقتصاد و در روزهای جنگ، اطلاعرسانی دقیق درباره وضعیت بازارها است اقدامی که در امتداد وظایف پیوسته این رادیو در شرایط فعلی همراه با انعکاس و تحلیل تاثیرات مهم اقتصادی دفاع مقدس امروز ملت ایران در اقتصاد جهانی است.
وی اضافه کرد: اعلام آخرین وضعیت قیمتها، تحلیل شرایط بازار و گفتگو با مسئولان، همواره سبب شده از شکلگیری شایعات و التهابهای کاذب جلوگیری شود و مردم با آگاهی بیشتری تصمیمگیری کنند.
این گوینده باسابقه رادیو با اشاره به اهمیت این رسانه تأکید کرد: در شرایط بحرانی، خبر یا تحلیل درست و بهموقع میتواند از بسیاری آسیبهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند.
وی افزود: رادیو با تکیه بر سرعت، دقت و صداقت در انتشار اخبار، توانسته در روزهای سخت جنگ، به منبعی قابل اعتماد برای مردم تبدیل شود و نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه ایفا کند.
خیرخواه در پایان با تأکید بر جایگاه رادیو در مدیریت بحران گفت: تجربه جنگ نشان داد که رادیو نهتنها یک رسانه اطلاعرسان، بلکه یک همراه واقعی برای مردم است؛ رسانهای که در سختترین شرایط، صدای امید، آگاهی و آرامش و همبستگی ملی را به گوش جامعه میرساند و منعکس میکند.
