به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان قیاسی، مجری تلویزیون درباره وطن و این روزهای جنگ تحمیلی یادداشتی را به نگارش درآورد.
در این یادداشت آمده است:
«این سرزمین با هزاران سال قدمت و فرهنگ و هنر و شجاعت به این راحتی دست کسی نمیافتد. وطن باید داشت تا معنی تجاوز به خاک را فهمید، وطن باید داشت تا علاقه پیدا کنی تاریخ رو ورق بزنی، وطن که نداشته باشی هیچ چیز نداری ... امروز بیشتر از همیشه مفهوم خاک رو می فهمم... وقتی خبر میاد یه گوشه از ایران زخمی شده تنم ترک میخوره و چشمام گریون میشه وقتی میگه بچه ای در ایران به شهادت رسید قلبم بی قرار میشه و اما وقتی میگه دلاور مردان ایران با شجاعت جواب دادن تنم سرشار از غرور و افتخار میشه این یعنی وطن یعنی ایران ... .
حیرت زدهام از این همه شرافت مردمی که با تمام مشکلاتی که دارند اینگونه پای ایران ایستادن و یک لحظه عقب نرفتن و زیر بمب و موشک محکمتر و استوارتر میایستن حیرت زدهام از سربازان این خاک که جانشان را کف دست گرفتن و از مردم کشورشان دفاع میکنند. این اتحاد و همدلی مبارک است و حتما به پیروزی ختم میشود انشاالله … .»
نظر شما