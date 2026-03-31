به گزارش خبرگزاری مهر: آنا نوشت: فاطمه جراره دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی درمورد حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به دانشگاهها و مراکز علمی اظهار کرد: حملاتی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی صورت میگیرد از روی ضعف دشمن است. این حملات بازنده بودن دشمن را چه از لحاظ شناخت ملت ایران و چه نحوه اداره جنگ نشان میدهد.
جراره بیان کرد: دشمن اولین روز جنگ را با هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه آغاز کرد. علم و دانش مردم ایران باعث عصبانیت دشمن است و این حملات نشان دهنده این است که کشور مسیر درستی را طی میکند. البته نیروهای مسلح ما نیز همان طور که اعلام کردهاند قطعا پاسخ پشیمان کنندهای به این حملات خواهند داد.
وی گفت: اینکه ترامپ ادعا میکند ما در حال مدیریت جنگ هستیم و برنده آن هستیم، دروغی بیش نیست. اگر دشمن در دستیابی به اهدافش در جنگ موفق بود، هرگز به سمت هدف قرار دادن دانشگاهها، مناطق مسکونی و موضوعات اینچنینی نمیرفت.
جراره با اشاره به اینکه دشمن مستأصل شده و بدون هدف و برنامه جنگ را پیش میبرد، تأکید کرد: موضوع علم و دانش در کشور ما و ریشه دار بودن آن مشخص است و دشمن نمیتواند با این اقدامات به اهداف خود دست یابد؛ بنابراین، سران آمریکا و رژیم صهیونیستی روز به روز بیشتر دست خود را رو میکنند و ذات پلیدشان هم برای مردم کشور خودشان و هم مردم جهان عیان میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه علم و دانش در کشور ما همیشه پیشرو بوده است و با این حملات خللی در آن ایجاد نخواهد شد، تصریح کرد: مردم ما نیز وقتی این اتفاقات و خباثتها را میبینند محکمتر در میدان حاضر خواهند شد. نیروهای مسلح نیز به خوبی کار خود را در تنبیه متجاوزان انجام میدهند.
وی با خاطرنشان کردن این موضوع که وقتی زمان جنگ مقداری طولانی میشود معمولا نگرانی ایجاد میکند و تابآوری مردم کم میشود، گفت: این موضوع در هموطنان ما کاملا متفاوت است. در میدان نیز میبینیم که مردم پرشکوهتر از گذشته خیابانها را پر میکنند. من چند روزی است که در بندر عباس هستم دشمن نیز مرتب اینجا را هدف قرار میدهد، اما مردم محکم ایستادهاند و خیابان را خالی نمیکنند. قطعاً به زودی پیروزی را جشن خواهیم گرفت.
جراره افزود: همان طور که رهبر شهیدمان بر موضوع علم و دانش بسیار تاکید داشتند و یک نمونه از این دانش را امروز در موضوع موشکهایمان میبینیم به طوری که هم خوب دفاع میکنیم و هم به خوبی تنبیه، این مسیر را محکم ادامه خواهیم داد و از دانش افزایی خود دست نخواهیم کشید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که برنامه این روزهای مجلس برای کم اثر کردن حملات به مراکز علمی چیست؟ بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که مجلس اکنون در حال بررسی آن است بحث تنگه هرمز است. این موضوع اکنون برای نمایندگان مجلس اولویت دارد.
جراره ادامه داد: مجلس به صورت رسمی جلسهای برگزار نمیکند. البته جلسات تخصصی برگزار میشود کمیسیونها نیز موضوعات را پیگیری میکنند، اما اینکه ۲۹۰ نماینده مجلس در یک جا حضور پیدا کنند، خیر به این صورت نیست.
