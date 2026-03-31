به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مجله آمریکایی آتلانتیک گزارش داد، حمله نظامی آمریکا علیه ایران باعث شد این کشور تبدیل به یک قدرت منفور در جهان شود.

بر اساس این گزارش، این جنگ یک شکاف عمیق تر میان آمریکا و همپیمانانش ایجاد کرد و باعث ایجاد آشوب در سیاست و اقتصاد جهان شد. آمریکا ضعیف تر و منزوی تر از دهه قرن گذشته شد.

در این گزارش آمده است، کشورهای همپیمان خود را کنار می کشند و در برابر آمریکا متحد می شوند به خاطر آن که آمریکا راهی دیگری برای آنها نگذاشته و دست از سوء استفاده از آنها برنمی دارد. به دوران ابر قدرت منفور خوش آمدید. دوران انزوا و خطر.