کیخا: روایت هنرمندانه حضور مردم در میدان، اولویت رسانه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا، روز سه شنبه در سفر سرزده به صداوسیمای مرکز لرستان، با مدیرکل و معاونان این مرکز دیدار و از بخش‌های مختلف بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات رسانه‌ای در ایام جنگ رمضان قرار گرفت.

روایت هنرمندانه از حضور مردم؛ مأموریت اصلی رسانه

معاون استان‌های رسانه ملی در این بازدید با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: امروز خط مقدم نبرد با دشمن، خیابان است و روایت هنرمندانه از حضور باشکوه مردم در میدان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های رسانه ملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جنایات اخیر افزود: امروز شاهد یکی از تلخ‌ترین و وحشیانه‌ترین تراژدی‌های تاریخی علیه مردم ایران هستیم و نمونه آن، حادثه خانواده شهید بازگیر در روستای «انگُز» است.

کیخا تأکید کرد: در تولیدات رادیویی، تلویزیونی و خبری باید اقشار مختلف مردم، شهدای والامقام و دانشمندان شهید به‌صورت دراماتیک، روایت‌محور و جذاب بازنمایی شوند.

تقدیر از عملکرد صداوسیمای لرستان

وی در نشست پایانی پس از مشاهده بخشی از تولیدات رسانه‌ای مرکز لرستان، ضمن تقدیر از محتوای تولیدی، مردمی و اثرگذار این مرکز، بر ضرورت تداوم حضور میدانی، به‌هنگام و فعال در پوشش تحولات و رویدادها تأکید کرد.

معاون استان‌های سازمان صدا و سیما در پایان از تلاش‌های جهادی کارکنان صداوسیمای لرستان قدردانی کرد.

آمادگی کامل رسانه لرستان از ابتدای جنگ رمضان

در ادامه این دیدار، حامد فاتحی، مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، با قدردانی از حضور معاون استان‌های رسانه ملی، گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه داد و گفت: از لحظه آغاز جنگ تحمیلی، تمامی همکاران صداوسیمای لرستان با آمادگی کامل در میدان حضور داشته‌اند.

وی افزود: ما خود را جزئی از میدان می‌دانیم و تلاش می‌کنیم همگام با مردم و رزمندگان، روایتگر صادق صحنه‌های مقاومت، خشم مقدس و حضور حماسی مردم باشیم.

پوشش کامل رویدادها حتی در دورترین نقاط استان

فاتحی با تأکید بر پوشش سریع و دقیق رویدادها گفت: تمامی حوادث و تحولات جنگ رمضان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در قالب‌های متنوع برنامه‌سازی پوشش داده می‌شود و حتی رویدادهای مناطق دورافتاده و روستاها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی منعکس می‌شود.

تولید مستندها و آثار رسانه‌ای ویژه

مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان با اشاره به تولیدات رسانه‌ای این مرکز بیان کرد: تولید پنج مستند ویژه در دستور کار قرار دارد که تاکنون دو مستند با عناوین «بمب، هدیه‌ای برای مردم» و «پرچم سپر آبی» به مرحله پخش رسیده‌اند.

وی همچنین از تولیدات متنوع در حوزه خبر، رادیو و ساخت ۱۰ اثر جدید موسیقایی خبر داد و افزود: در تمامی تولیدات، اصل اطلاع‌رسانی دقیق، امیدآفرینی و آرامش‌بخشی به جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

فاتحی در پایان تأکید کرد: صداوسیمای لرستان تلاش می‌کند همچنان «راوی حماسه، پیشرفت و امید» برای مردم ایران باشد.