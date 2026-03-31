دیلمی:جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه پروژه تضعیف امت اسلامی است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در حافظه تاریخی ملت غیور و مقتدر ایران، بصیرت، لحظه شناسی، دشمن شناسی و حضور بهموقع مردم در مقابله با توطئههای استکبار جهانی همواره بهعنوان عاملی تعیینکننده در خنثیسازی نقشههای دشمن شناخته میشود؛ حضوری توحیدی که در بزنگاههای حساس، پروژههای پیچیده برای ایجاد شکاف در جامعه را ناکام گذاشته و انسجام ملی را به نمایش گذاشته است.
با گذشت سالها، تجربه نشان داده که الگوی مواجهه دشمن با جمهوری اسلامی تغییر ماهیت نداده، بلکه تنها شکل و ابزار آن تغییراتی نموده است. در همین راستا، کودتای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ نیز در امتداد همین پروژه قابل تحلیل و بررسی است؛ جریاناتی که با بهرهگیری از بسترهای رسانهای و فضای مجازی تلاش کردند با ایجاد التهاب و اغتشاش، فضای روانی جامعه را ملتهب کرده و اعتماد و انسجام عمومی را هدف قرار دهند.
در ادامه همین روند، تشدید فشارها و اقدامات خصمانه در سطح منطقهای و بینالمللی نیز قابل مشاهده است؛ بهگونهای که در اسفندماه سال جاری، حملات و اقدامات دولت جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران و با به شهادت رساندن قائد امت و فرماندهان و مردم عزیزمان ، بار دیگر ماهیت تقابلی نظام سلطه با ایران را آشکار ساخت. این اقدامات که در چارچوب راهبرد مهار و تضعیف ایران محقق شد، نشان میدهد دشمنان این نظام اسلامی از جمله این سگ زرد و گام های شیرده وی در منطقه، شناخت دقیقی از مردم عزیزمان و مولفه های عاشورایی و ظرفیت های بی بدیل آن ندارند.
بر همین اساس، بازخوانی تجربههای مقابله با توطئههای دشمن در شرایط کنونی، نهتنها یک رجوع تاریخی، بلکه ضرورتی راهبردی برای درک ماهیت تقابلها و تقویت مؤلفههای بصیرت، وحدت و مقاومت در برابر سناریوهای جدید دشمن به شمار میرود.
حجتالاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت اقدامات دشمنان علیه ایران اظهار کرد: آنچه در سالهای اخیر شاهد آن هستیم، یک «جنگ شناختی تمامعیار» با طراحی نظام سلطه و همراهی جریانهای وابسته و مزدور آن است؛ جنگی که هدف اصلی آن، تخریب اعتماد عمومی و ایجاد فاصله میان مردم و ارزشهای اساسی جامعه است که به فضل الهی در جنگ رمضان با بصیرت مردم و رستاخیز عاشورایی آنها در خونخواهی امام شهیدمان روبرو شدند و بستر ازاله قطعی آنها از منطقه، ایجاده کرده است.
وی ادامه داد: حضور آگاهانه و بهموقع مردم در صحنه، همواره این محاسبات را برهم زده و نشان داده که ملت ایران نهتنها فریب این سناریوها را نمیخورد، بلکه در لحظه لازم، با قدرت وارد میدان میشود.
تقابل «اسلام ناب» و «اسلام آمریکایی»
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه سخنان خود با تبیین دوگانه «اسلام ناب محمدی» و «اسلام آمریکایی» گفت: صحنه تقابل این دو گفتمان امروز بهوضوح در منطقه قابل مشاهده است؛ از یکسو گفتمان اصیل انقلاب اسلامی که مبتنی بر مقاومت، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم است و از سوی دیگر، قرائتی تحریفشده از اسلام که بهدنبال سازش، سکوت و همراهی با نظام سلطه است.
وی تأکید کرد: اسلام ناب، اسلامی است که در برابر طاغوت میایستد، اهل جهاد و شهادت است و اجازه نمیدهد سرنوشت ملتها در اتاقهای فکر قدرتهای جهانی رقم بخورد.
دیلمی با اشاره به تحولات منطقهای و اقدامات خصمانه علیه ایران، خاطرنشان کرد: آنچه امروز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت رقم میخورد، محکوم به شکست است.
دیلمی اظهار کرد: در مقابل، متاسفانه برخی جریانها و دولتها که خود را به اصطلاح مسلمان مینامند، در برابر این اقدامات سکوت کرده یا حتی در عمل همراهی میکنند؛ این همان مصداق «اسلام آمریکایی» است که در برابر ظلم، نهتنها مقاومتی ندارد، بلکه به تثبیت آن کمک میکند.
جنگ ادراکی؛ میدان جدید تقابل با ملت ایران
وی با تأکید بر تغییر تاکتیکهای دشمن گفت: امروز دشمن پس از ناکامی در عرصههای سخت، همچنان تمرکز خود را بر جنگ ادراکی و شناختی قرار داده و تلاش میکند با تغییر محاسبات ذهنی مردم، اراده آنان را تضعیف کند اما با بصیرت مردم، ناکام مانده است امروز همه مردم به حضور عاشورایی خود در محلات و میادین، رزمنده روایتگری فتوحات انقلاب و جنگ رمضان شده اند.
جهاد تبیین؛ مأموریت همگانی در برابر تحریف
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان «جهاد تبیین» را مهمترین راهکار مقابله با این جنگ نرم و جنگ اراده ها دانست و تأکید کرد: امروز همه افراد جامعه، با حضور اعجازگونه و حماسی خود در صحنه، در سنگر تبیین نیز وارد میدان شده اند و سخن روشن آنها به فرماندهان دلیر ما این است که تنگه هرمز با شما و تنگه احد و میادین و محلات با ما.
وی ادامه داد: به حمدالله همه مردم عزیز و مقتدر ما در میثاق با امام امت، عهد بسته اند که محیط خانواده، محل کار و اجتماع و.. تبدیل به سنگ مقاومت کنند و همه به عنوان «سفیر تبیین» نقش آفرینی کنند.
وحدت و مقاومت؛ بنیان مرصوص و رمز ماندگاری انقلاب
دیلمی با اشاره به آموزههای قرآنی، وحدت، انسجام و ایستادگی در برابر طاغوت را از مهمترین شاخصههای جامعه اسلامی برشمرد و گفت: ملت ایران بارها نشان داده که با تکیه بر این مؤلفهها، میتواند از سختترین چالشها عبور کند.
وی تأکید کرد: تجربههای گذشته ثابت کرده هرجا وحدت و انسجام توحیدی در حول محور ولی جامعه، حفظ شده، دشمن شکست خورده و هرجا اختلاف ایجاد شده، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم آمده است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر تداوم راه شهدا و امام شهیدمان اظهار کرد: ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و آرمانهای امام و شهدا، در مسیر تحقق وعدههای الهی حرکت میکند و این مسیر با ایستادگی و مقاومت ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که این ملت با بصیرت، آگاهی و ایمان، در طرف درست تاریخ ایستاده و تا نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکایی ها از منطقه، تحت فرامین حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی، اجازه نخواهد داد فتنهها و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به نتیجه برسد و لذا شکست آنها باذن الله، قطعی است.
