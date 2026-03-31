اطلاعیه سفارت ایران در سوئد در خصوص آزار و تهدید علیه هموطنان مقیم

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به افزایش انواع موارد آزار و تهدیدهای سازمان‌یافته علیه هموطنان شریف و میهن‌پرست مقیم سوئد، از سوی برخی جریان‌های ضدایرانی، به‌ویژه حامیان اعاده دیکتاتوری مخلوع پهلوی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم لازم می‌داند نکات زیر را جهت آگاهی و حمایت از شهروندان ایرانی اعلام نماید:

یکی از مصادیق مهم این‌گونه اقدامات، پدیده‌ای موسوم به «داکسینگ (Doxxing)» است. داکسینگ به معنای انتشار اطلاعات شخصی افراد (از جمله شماره تلفن، آدرس، محل کار، ایمیل و سایر اطلاعات خصوصی) بدون رضایت آنان و با هدف ایجاد آزار، تهدید یا فشار روانی است.

داکسینگ در حقوق اتحادیه اروپا عمدتاً ذیل نقض مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) به‌ویژه مواد ۵ و ۶ درباره پردازش غیرقانونی داده‌های شخصی و حقوق بنیادین حریم خصوصی (مواد ۷ و ۸ منشور حقوق اساسی) قابل پیگیری است.

برخی از مصادیق داکسینگ عبارتند از:

ـ انتشار شماره تلفن افراد در گروه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی

ـ انتشار آدرس یا موقعیت مکانی افراد در فضای مجازی

- انتشار اطلاعات خصوصی با هدف تحریک دیگران به ایجاد مزاحمت

لازم به تأکید است که داکسینگ در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی، جرم کیفری محسوب شود؛ به‌ویژه در مواردی که با رفتارهای زیر همراه باشد:

- ایجاد مزاحمت یا آزار (به سوئدی: Ofredande)

- تهدید یا ترساندن (به سوئدی: Olaga hot)

- نقض حریم خصوصی (به سوئدی: Olaga integritetsintrång)

این اقدامات در سوئد تحت عناوین مختلف قانونی از جمله:

- قوانین مربوط به آزار و تعقیب (Ofredande / Olaga förföljelse)

- سوءاستفاده از خدمات مخابراتی و ارتباطی

قابل پیگیری می‌باشند. در صورتی که این اقدامات موجب ایجاد نگرانی جدی نسبت به امنیت فرد شود، جرم سنگین‌تری تلقی می‌گردد.

بسته به شدت اقدامات اشاره شده، پیامدهای قانونی برای مرتکبین می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

ـ جریمه‌های مالی قابل توجه

ـ صدور حکم محدویت (Restraining Order)

ـ ثبت سابقه کیفری

ـ و در موارد جدی، مجازات حبس

همچنین در شرایط زیر، موضوع از منظر قانونی حساس‌تر و جدی‌تر ارزیابی می‌شود:

ـ انتشار اطلاعات همراه با تحریک دیگران به آزار («به او زنگ بزنید و اذیتش کنید»)

- انتشار در مقیاس گسترده یا در بسترهای عمومی

- تکرار و استمرار آزار و تهدید

- هدف قرار دادن زنان، کودکان یا افراد آسیب‌پذیر

از هموطنان گرامی درخواست می‌شود، در صورت مواجهه با هرگونه تهدید، آزار یا انتشار اطلاعات شخصی:

ـ کلیه مستندات (از جمله تصاویر، لینک‌ها، پیام‌ها و هرگونه مدرک مرتبط) را حفظ و ارائه کنند.

ـ در اسرع وقت به پلیس سوئد مراجعه و نزد مراجع ذی‌ربط قضایی سوئد شکایت رسمی ثبت نمایند.

ـ نسخه‌ای از شکایت ثبت‌شده و مستندات مربوطه را جهت پیگیری‌های کنسولی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد ارائه نمایند.

در همین راستا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد، حسب مسئولیت کنسولی در قبال اتباع ایرانی، آمادگی دارد گزارش‌های واصله را بررسی و در چارچوب وظایف خود، موضوع را از طریق وزارت امور خارجه سوئد و دیگر مراجع ذی‌ربط این کشور پیگیری نماید.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد ضمن توصیه موکد به هموطنان نسبت به رعایت قوانین و مقررات دولت سوئد، حفظ امنیت و کرامت شهروندان ایرانی و ممانعت از هرگونه اقدام تهدیدآمیز و ناقض حریم خصوصی را وظیفه خود دانسته و با جدیت پیگیری خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه گزارش‌های خود از طریق زیر اقدام نمایید:

- مراجعه به بخش کنسولی سفارت در روزهای کاری از ساعت ۱۲-۸:۳۰

- مکاتبه با سفارت از طریق ارسال نامه به نشانی پستی

P.O Box ۶۰۳۱, ۱۸۱ ۰۶ Lidingö

ـ یا از طریق ارسال پست الکترونیکی به آدرس‌های sto.consulate@mfa.gov.ir و iranemb.sto@mfa.gov.ir

