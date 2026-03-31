هشدار زرد هواشناسی در گلستان؛ وزش باد شدید و رگبارهای بهاری در راه است

امان محمد کمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار جوی سطح زرد (شماره ۳) در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای هواشناسی، از امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین، سامانه‌ای ناپایدار وارد استان شده و تا روز چهارشنبه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: پیامد این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گرد و خاک، افزایش ابر، بارندگی به‌صورت رگبار و رعد و برق و در مناطق کوهستانی بارش پراکنده برف خواهد بود، همچنین احتمال ریزش تگرگ به‌ویژه در ارتفاعات جنوبی استان دور از انتظار نیست.

کمالی با اشاره به کاهش نسبی دما و شکل‌گیری پدیده مه در برخی نقاط، ادامه داد: فعالیت این سامانه می‌تواند موجب آبگرفتگی برخی معابر شهری، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و نیز اختلال در تردد به‌ویژه در محورهای کوهستانی شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان همچنین نسبت به احتمال آسیب به برخی سازه‌ها و وقوع صاعقه هشدار داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و در فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی احتیاط لازم را داشته باشند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز باید آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این سامانه داشته باشند.