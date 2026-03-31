به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی روز سه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از توزیع گسترده گوشت مرغ گرم در سطح استان در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز خانوارها خبر داد.

وی اظهار داشت: از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، در مجموع ۶۴۶۳ تن گوشت مرغ گرم در استان تولید و توزیع شده است.

تأمین پایدار با ارسال میلیون‌ها قطعه مرغ به کشتارگاه‌ها

وی افزود: در این بازه زمانی، ۳ میلیون و ۵۹۸ هزار قطعه مرغ پایان دوره به کشتارگاه‌های استان ارسال شده که منجر به تأمین این میزان گوشت مرغ برای مصرف داخلی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف پاسخگویی به نیاز بازار و جلوگیری از کمبود در تأمین محصولات پروتئینی انجام شده است.

تلاش برای ثبات بازار و حمایت از خانوارها

صیادی با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار محصولات اساسی گفت: تأمین مستمر و مدیریت‌شده گوشت مرغ، نقش مهمی در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسانات قیمتی دارد.

وی تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، در تلاش است تا ضمن حفظ روند تولید، از معیشت و سفره خانوارها حمایت کند.

ادامه روند نظارت و تأمین بازار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: روند تولید، تأمین و توزیع محصولات پروتئینی در استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اقدامات لازم برای حفظ پایداری بازار ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هدف اصلی، تأمین به‌موقع و کافی کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار برای مصرف‌کنندگان است.