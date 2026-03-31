فرماندار دشتی: نظارت مستمر بر بازار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از تعدادی از واحدهای صنفی شهر خورموج اظهار کرد: نظارت‌های مستمر و روزانه بر عملکرد واحدهای صنفی نقش مهمی در ثبات بازار و جلوگیری از تخلفات دارد.

فرماندار دشتی بیان کرد: روند تأمین کالاهای ضروری مردم در شهرستان دشتی مطلوب است و در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.

مقاتلی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی افزود: استمرار بازرسی‌ها و حضور میدانی در سطح شهر موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش تخلفات صنفی خواهد شد که البته لازم است این نظارت ها به صورت هماهنگ صورت گیرد.

فرماندار دشتی از همکاری اصناف در حفظ آرامش بازار تقدیر کرد و تصریح کرد: هدف از این بازدیدها بررسی شرایط بازار و پیشگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی است تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر خریدهای خود را انجام دهند.