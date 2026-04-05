رضایی: تشدید نظارت بر بازار گیلانغرب در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گیلانغرب عصر یکشنبه به ریاست حشمت رضایی فرماندار این شهرستان و با حضور اعضای ستاد برگزار شد و در آن بر تشدید بازرسیها، تأمین کالاهای اساسی و ارتقای آمادگی واحدهای خدماتی تأکید شد.
فرماندار گیلانغرب در این نشست با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ سلامت عمومی، خواستار افزایش نظارتها بر واحدهای صنفی بهویژه خبازیها و قصابیها شد و گفت: برخورد قاطع با کشتار غیرمجاز و هرگونه تخلف از دستورالعملهای بهداشتی باید در اولویت دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
رضایی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی در سطح شهرستان افزود: مدیریت بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمتها نیازمند برنامهریزی دقیق، نظارت میدانی مستمر و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اصناف است.
وی ادامه داد: بازرسی از میوهفروشیها، قصابیها و خبازیها باید با همکاری اتاق اصناف بهصورت منظم و جدی دنبال شود و حضور میدانی تیمهای نظارتی میتواند نقش مهمی در کنترل بازار و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی داشته باشد.
فرماندار گیلانغرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی واحدهای خبازی برای شرایط اضطراری اظهار کرد: خبازیها باید به تانکر ذخیره آب و پمپ انتقال آب مجهز شوند تا در صورت بروز بحران یا قطعی آب، روند خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
رضایی همچنین بر برگزاری مانور «لحظه صفر» برای سنجش میزان آمادگی خبازیها تأکید کرد و گفت: اجرای این مانورها میتواند نقاط ضعف احتمالی را مشخص کرده و زمینه برنامهریزی بهتر برای مدیریت شرایط خاص را فراهم کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی شهرستان خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاههای مسئول باید با همافزایی و تعامل مستمر، نسبت به تنظیم بازار، نظارت بر فعالیت اصناف و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان اقدام کنند.
