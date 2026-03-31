«تراس» آماده نمایش شد؛ راز یک همسایه مشکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، اپیزود «تراس» به کارگردانی محمد علیزادهفرد، بهعنوان یکی از قسمتهای مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، پس از پایان فیلمبرداری و طی مراحل پستولید، آماده نمایش شد.
علیزاده فرد که سال گذشته با فیلم سینمایی «حاشیه» در جشنواره فجر حضور داشت، از کارگردانان موفق در حوزه فیلم کوتاه نیز بوده است و سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده است.
اپیزود «تراس» با تهیهکنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، در شهر تهران فیلمبرداری شده و روایتگر داستان یک مستندساز است که در همسایگی خود با فردی مشکوک مواجه میشود و در مسیر کشف راز فعالیتهای او، با موقعیتی پیچیده و پرتعلیق روبهرو میشود.
در این اپیزود نیلوفر کوخانی، ستاره حسینی و مهرداد ضیایی به ایفای نقش پرداختهاند.
مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» بهعنوان نخستین سریال با موضوع جنگ رمضان، در ۱۵ قسمت و با ساختاری اپیزودیک در حال تولید است که هر قسمت آن توسط یک کارگردان مستقل ساخته میشود.
