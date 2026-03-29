«تهران - تورنتو» آماده نمایش شد/ روایت یک دو راهی در «سرو، سپید، سرخ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، اپیزود «تهران - تورنتو» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج به‌عنوان یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» پس از پایان فیلمبرداری و طی مراحل پس‌تولید، آماده پخش از رسانه ملی شد.

اپیزود «تهران - تورنتو» با تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، در شهر تهران فیلمبرداری شده و در قالب روایتی دراماتیک به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی یعنی دوراهی مهاجرت یا ماندن در وطن می‌پردازد.

در این اپیزود محمدرضا سامیان، ابتسام بغلانی، جواد پورزند، مرتضی شاه‌کرم، میترا بخشی و مهسا اکبرپور به ایفای نقش می‌پردازند.

آراد آزادی و آوین آزادی نیز به‌عنوان بازیگران خردسال در این قسمت به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» به‌عنوان نخستین سریال با موضوع جنگ رمضان، در ۱۵ قسمت و با ساختاری اپیزودیک در حال تولید است که هر قسمت آن توسط یک کارگردان مستقل ساخته می‌شود. اپیزود «تهران - تورنتو» یکی از بخش‌های این مجموعه به‌شمار می‌رود که با نگاهی اجتماعی، به یکی از مسائل روز جامعه می‌پردازد.

این مجموعه محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و سیمافیلم است.