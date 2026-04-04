زندگی در «چادر مسافرتی» در دل جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، اپیزود «چادر مسافرتی» به کارگردانی فرزاد رنجبر و تهیهکنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، پس از پایان فیلمبرداری و طی مراحل پستولید، آماده نمایش شد.
فرزاد رنجبر پیش از این ساخت فیلمهای کوتاه را برعهده داشته و جوایز متعددی از جشنوارههای داخلی و بینالمللی دریافت کرده است.
این اپیزود که در قائمشهر تولید شده، یکی از قسمتهای مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» بهشمار میرود.
اپیزود «چادر مسافرتی» داستان خانوادهای را روایت میکند که بهدلیل اختلافات فکری و اعتقادی، در آستانه فروپاشی قرار دارد. همزمان با آغاز جنگ، اعضای این خانواده تصمیم میگیرند با خرید یک چادر مسافرتی راهی سفری شوند، سفری که در ادامه، با رخدادهایی پیشبینیناپذیر همراه میشود و آنها را در موقعیتهای تازهای قرار میدهد.
در این اپیزود خیام وقارکاشانی، بهار نوحیان، حسین شهبازی و دلیار داورزنی به ایفای نقش پرداختهاند.
مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان هنری رسانهای اوج و سیمافیلم است.
نظر شما