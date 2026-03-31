به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیها نشان میدهد که دیتاسنتر بزرگ شرکت هایوب در منطقه پونک، واقع در غرب تهران از حدود ساعت ۱۱ روز دهم فروردین دچار اختلال قطعی برق به علت بارندگی و اتصالی برق شده است. این دیتاسنتر که با نامهای «هایوب، ایرانیاننت، پارسآنلاین، پونک و ...» شناخته میشود بهدلیل اندازه و تعداد زیاد رکهای فعال، سهم قابل توجهی در میزبانی سرورهای کسبوکارهای کشور داشته و چند سرویسدهندهی ابری (مانند همروش، آروانکلاد، پارسپک و...) نیز در آن Region ابری فعال دارند که معمولن با نامهای اختصاصی خودشان آن را نامگذاری کردهاند. کارشناسان گفتهاند که این قطعی تا ساعاتی دیگر و پس از تعویض کابلها و شروع فعالیت ژنراتورهای برق، برطرف خواهد شد.
گزارشها نشان میدهد که در اثر این حادثه، علاوه بر کسبوکارهای میزبانی شده به صورت مستقیم و غیرمستقم در این مرکز داده، کاربران اینترنت خانگی هایوب و پارسآنلاین نیز دچار اختلال شدهاند.
