فاطمی: حمایت مردمی از انقلاب و نیروهای مسلح مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران و فعالان رسانه استان با موضوع جنگ رمضان با اشاره به اینکه ملت ایران اسلامی روزهای تاریخی را در حال تجربه هستند، اظهار کرد: در هیچیک از مقاطع تاریخ چند هزار ساله ایران چنین برهه حساسی و چنین صحنههایی را شاهد نبودیم.
فاطمی ایستادگی تا پای جان امام امت و آحاد جامعه را بینظیر خواند و گفت: اهل قلم و بیان باید این صحنهها را به خوبی به تصویر بکشند.
امام جمعه شهرکرد انقلاب روحی و معنوی آحاد مردم برای حضور در صحنه را نیز یادآور شد، افزود: این حضور امت، خلأ رهبری را در روزهای نخست شهادت امام شهیدمان پُر کرد و معجزهوار به کشورمان کمک کرد.
حضور مردم در روزهای اول جنگ خلأ رهبری را پر کرد
فاطمی با تأکید بر اینکه این حضور پیوسته مردم در خیابانها تداعیگر روزهای اول انقلاب است، گفت: در آن دوران مردم از اقشار مختلف جامعه به جمعیت خیابان ملحق میشدند و با شور و شعف در میدان بودند؛ امروز این صحنهها باید تجلیل و ثبت و ضبط شود.
وی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری در به تصویر کشیدن حضور مردم در صحنه، بیان کرد: بااینحال توقع، بیش از این است و انتظار میرود که اهالی قلم و رسانه این روزهای خاص و بینظیر را روایت کنند و به تصویر بکشند.
فاطمی با یادآوری اینکه دنیا در برابر عظمت حضور مردم سر تعظیم فرود آورده است، افزود: این استقامت و دلاوری رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم در میادین و خیابانها حقیقتاً مثالزدنی است و باید توسط رسانهها ضریب داده شود.
