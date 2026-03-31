با وجود محدودیت ها به دنبال مدال بازیهای آسیایی سانیا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آستانه برگزاری بازیهای آسیایی ساحلی «سانیا» در کشور چین با وجود حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی - صهیونی دو اردوی آمادهسازی را در استان اصفهان پشت سر گذاشت.
مهدی قشقایی سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی مردان کشورمان در خصوص زمان و کیفیت برگزاری اردوهای آمادهسازی تیم ملی هندبال ساحلی گفت: ما برنامهریزیمان برای حضور در بازیهای آسیایی از چند ماه قبل آغاز شده بود. جلسات متعددی در کمیته ملی المپیک برگزار شد تا بتوانیم زمانبندی شروع اردوها را تنظیم کنیم. هدف این بود که پس از پایان لیگ و پیش از عید اردوها را آغاز کنیم و تا زمان مسابقات ادامه دهیم. اما شرایط جنگی که در کشور به وجود آمد، کار را سخت و حتی حضور در مسابقات را با تردیدهایی همراه کرد. در نهایت با پیگیریهای فدراسیون و تأکید کمیته ملی المپیک بر اعزام کاروان، اعلام شد که تیم شرکت خواهد کرد.
وی در خصوص تاریخ اعزام تیم و نحوه آمادهسازی تا پیش از اعزام به این بازیها هم بیان کرد: بهخاطر محدودیتهای پروازی و همچنین شرایط آبوهوایی محل برگزاری مسابقات، احتمالا کمی زودتر و در تاریخ ۱۹ فروردین راهی محل برگزاری بازیها خواهیم شد. پیش از آن نیز یک اردوی سه تا چهار روزه در تهران یا اصفهان خواهیم داشت و سپس تمرینات را در چین ادامه میدهیم.
قشقایی ضمن اشاره به درخشش همیشگی تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آسیا در مورد هدف گذاری تیم ایران در این دوره از بازیهای آسیایی گفت: با توجه به شرایط موجود نتوانستیم روند همیشگی آمادهسازی تیم را داشته باشیم و از همه بازیکنان دعوت کنیم. تنها با حدود ده تا دوازده بازیکنی که در اختیار داشتیم کار را جلو بردیم و امکان برگزاری اردوهای بلندمدت، مسابقات داخلی یا انتخابی فراهم نشد. در نتیجه تیم با شرایطی موقت و محدود کارش را آغاز کرد. با این حال، با توجه به اینکه هندبال ساحلی ایران جزو تیمهای خوب آسیاست و سال گذشته نیز به فینال رسیدیم، هدفمان حضور دوباره در بازی فینال است. در هر صورت بازیهای آسیایی اهمیت و اعتبار بیشتری نسبت به مسابقات قهرمانی آسیا دارد و تمام تلاشمان را میکنیم که با وجود شرایط موجود، همقسم شویم و بهترین عملکرد را ارائه دهیم.
سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی با اشاره به انگیزه و روحیه همدلی بازیکنان در این روزهای سخت کشور افزود: بازیکنانی که اکنون در اختیار تیم هندبال ساحلی هستند، سابقه حضور در اداوار گذشته مسابقات را دارند و از نظر حرفهای کاملا مسلط و باتجربهاند. اما دلیل اصلی اینکه در این شرایط کنار هم جمع شدیم و اردو برگزار کردیم، این است که بتوانیم با توجه به وضعیت کشور، قدم کوچکی برای مردممان برداریم. همه بچهها همقسم شدهاند که با تمام توان تلاش کنند، عملکردی خوب داشته باشند و یک بار دیگر پرچم کشور را بالا ببرند و دل مردم را شاد کنند.
در پایان، قشقایی در خصوص جنایات آمریکایی-صهیونیستی در کشور نیز گفت: همانطور که جنگ، در هر نوع و ابعادی، هیچ زمانی پذیرفتنی و مورد قبول نیست؛ ما نیز همراه با همه اعضای تیم ملی هندبال ساحلی ایران، این جنگ ناخواستهای که کشور عزیزمان درگیر آن شده است و حملات و کشتار غیر نظامیان، کودکان و دانشآموزان توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم میکنیم.
نظر شما