امکان ویزیت آنلاین مادران باردار فراهم است

دکتر انسیه کتابچی، پزشک و سخنگوی پویش مشاوره و ویزیت آنلاین مادران باردار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: پروژهای با عنوان «بازوی رایگان مشاوره و ویزیت زنان باردار» در پیامرسان بله راهاندازی شد تا در شرایطی که دسترسی به پزشک و ماما محدود است، به مادران باردار خدمترسانی شود.
وی ادامه داد: این طرح که همزمان با تعطیلات عید نوروز و در شرایط ویژه کشور کلید خورده، با هدف رفع دغدغههای مادران باردار و ارائه خدمات رایگان مشاوره و ویزیت آنلاین به آنها شکل گرفته است.
دکتر کتابچی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: هدف اصلی این است که مادران باردار، کمترین دغدغه و نگرانی را داشته باشند و احساس نکنند که هیچ دسترسی به خدمات پزشکی وجود ندارد. مادران باردار میتوانند در هر زمان و در عرض چند دقیقه سؤالات و مشکلات خود را مطرح کنند.
خدمات متنوع قابل ارائه
وی با بیان اینکه بازوی مذکور خدمات متنوعی از جمله مشاوره، ویزیت آنلاین و پاسخ به سؤالات مادران باردار را ارائه میدهد، گفت: در ویزیتهای آنلاین، خدماتی ارائه میشود که نیازی به معاینه حضوری ندارد؛ به عنوان مثال میتوان به پاسخ به سؤالات مربوط به دارو، شرایط بارداری، علائم جدید، نیاز به آزمایش یا تصویربرداری اشاره کرد.
سیستم ارجاع و پیگیری
دکتر کتابچی اظهار کرد: در صورت بروز هرگونه علامتی که نیازمند معاینه باشد، مادران به مراکز درمانی حضوری ارجاع داده میشوند و در شرایط اورژانسی، در صورت تشخیص پزشک مبنی بر نیاز به بستری یا معاینه برای تشخیص نهایی، هماهنگیهای لازم برای اعزام مادران به مراکز درمانی، حتی با آمبولانس، انجام میشود.
تعداد پزشکان و بهرهمندان
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۲۰۰ پزشک و ماما به این طرح پیوستهاند و بیش از ۱۶ هزار مادر باردار از خدمات آن بهرهمند شدهاند.
این خدمات از طریق ربات رسمی به آیدی @drjahadibot در پیامرسان بله ارائه میشود و متقاضیان میتوانند با ارسال پیام، مشاوره رایگان را انتخاب کنند.
