ارائه بیش از ۳۲ هزار مشاوره تخصصی آنلاین به مادران باردار

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه کتابچی سخنگوی طرح ویزیت رایگان مادران باردار در رابطه با ویزیت‌های آنلاین در طول جنگ گفت: طرح ویزیت رایگان مادران باردار که از روزهای آغازین نبرد ۱۲ روزه ایده‌پردازی شده بود، هم‌اکنون با مشارکت هزاران پزشک و ماما در حال ارائه خدمات شبانه‌روزی به بانوان است.

وی ادامه داد: با آغاز جنگ در ماه مبارک رمضان، طرح حمایتی از مادران باردار که پیش از این در سازمان تبلیغات اسلامی طراحی شده بود، با همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و پیام‌رسان «بله» احیا و وارد فاز عملیاتی شد. این طرح با هدف کاهش استرس و مراقبت از سلامت مادران و جنین در شرایط بحرانی راه‌اندازی شده است.

استقبال بی‌نظیر کادر درمان؛ ثبت‌نام ۱۳ هزار داوطلب

کتابچی افزود: بدنه جامعه پزشکی استقبال چشم‌گیری از این فراخوان داشته‌اند؛ به طوری که تاکنون بیش از ۷ هزار ماما و ۶ هزار پزشک برای حضور داوطلبانه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. در حال حاضر فرآیند راستی‌آزمایی کدهای نظام پزشکی و مدارک این عزیزان با دقت در حال انجام است و بیش از ۱۰۰۰ پزشک و مامای فعال به صورت روزانه در حال پاسخگویی به مراجعات هستند.

چگونه از این خدمات استفاده کنیم؟

وی اظهار داشت: مادران باردار می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان «بله»، بخش «خدمات» و انتخاب آیکون «ویزیت رایگان مادران باردار» در دسته سلامت و رفاه، وارد این سامانه شوند. فرآیند کار بدین شرح است که ابتدا افراد کد ملی خود را وارد کرده و مشخصات اولیه خود را ثبت می‌کنند، در مراحل دیگر امکان ارسال نتایج آزمایش، سونوگرافی و شرح علائم، متصل شدن به یک ماما برای پاسخگویی به سوالات عمومی و در صورت نیاز به مداخله تخصصی، بیمار بلافاصله به پزشک مربوطه ارجاع داده می‌شود؛ امکان‌پذیر است.

فراتر از تخصص زنان؛ ویزیت جامع در بستر آنلاین

کتابچی اذعان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته این طرح، حضور متخصصان در رشته‌های مختلف است. از آنجا که مادران باردار ممکن است با مشکلاتی نظیر نارسایی غدد (تیروئید)، مسائل قلبی یا فشارهای روان‌شناختی مواجه شوند، امکان ویزیت توسط متخصصان غدد، قلب، روان‌پزشکی و... نیز در این سامانه فراهم شده است.

ویزیت کامل و برخط



وی ادامه داد: بیماران می‌توانند سوالات خود را به صورت آنلاین ارسال کرده و پاسخ اولیه را دریافت کنند. همچنین برای موارد تخصصی‌تر، ساعات حضور پزشکان برخط (مثلاً متخصص زنان از ساعت ۱۴ تا ۱۶) به کاربران اعلام می‌شود تا یک ویزیت کامل و گفتگوی مستقیم دوجانبه صورت بگیرد؛ اگرچه جرقه اولیه این طرح در زمان جنگ زده شد، اما این سامانه فراتر از زمان جنگ، به عنوان یک بازوی حمایتی همیشگی برای مادرانی که در ساعات پایانی شب یا شرایط خاص نیاز به مشاوره فوری و آرامش‌بخش دارند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تاکنون بیش از ۳۲ هزار پرونده برای بانوان باردار در این سامانه تشکیل شده است.

کتابچی تصریح کرد: طرح ملی حمایت از مادران باردار در پیام‌رسان «بله» با ارائه خدماتی نظیر نسخه الکترونیک و مشاوره‌های تخصصی، به فراتر از یک ابزار دوران جنگ تبدیل شده و طبق آخرین تصمیمات، فعالیت آن ادامه خواهد یافت. سامانه‌ای که با شروع نبرد در ماه مبارک رمضان برای حمایت از مادران باردار راه‌اندازی شده بود.

از مشاوره تا تجویز نسخه و آزمایش

وی توضیح داد: یکی از ویژگی‌های کلیدی این بازو در پیام‌رسان «بله»، فراتر رفتن از یک مشاوره ساده است. در این سامانه، پزشکان متخصص و ماماها در صورت نیاز، اقدام به تجویز نسخه الکترونیک، آزمایش و سونوگرافی بر روی کد ملی بیمار می‌کنند. این فرآیند تا زمانی که نیاز به مداخله حضوری نباشد، به صورت کامل در بستر آنلاین پیش می‌رود و تنها در موارد ضروری، مادر به اورژانس یا مراکز درمانی ارجاع داده می‌شود.

ضرورتی فراتر از زمان جنگ

کتابچی بیان کرد: در آخرین جلسه‌ دست‌اندرکاران این طرح که روز گذشته برگزار شد، بر تداوم فعالیت این سامانه تأکید شد. نیاز به این ابزار تنها مختص دوران جنگ نیست؛ بلکه در تعطیلات، ساعات پایانی شب و یا زمانی که دسترسی به پزشک معالج مقدور نیست، این سامانه می‌تواند جانشین مطمئنی برای هدایت مادران باشد. هم‌اکنون تمهیدات لازم برای چگونگی ادامه همکاری پزشکان و ماماهای داوطلب در دوران پس از جنگ در حال بررسی است.

رساندن پیام آرامش به گوش مادران

وی اضافه کرد: بخش مهمی از رسالت این سامانه، مقابله با استرس‌های ناشی از شرایط بحرانی است. مجریان طرح تأکید دارند که مادران باردار نباید تصور کنند هرگونه استرس محیطی لزوماً سلامت جنین را به خطر می‌اندازد؛ در همین راستا، بر لزوم گفتگوی بیشتر با مادران باردار از طریق رسانه ملی تأکید شده است تا این اطمینان‌بخشی صورت گیرد که: «بارداری فرآیندی مقاوم است و استرس‌های گذرا، پیوند مستحکم مادر و فرزند را از بین نمی‌برد.» این سامانه تلاش می‌کند علاوه بر خدمات پزشکی، با تولید محتوا و گفتگوی مستقیم، آرامش روانی را به خانواده‌ها بازگرداند.

کتابچی خاطر نشان کرد: مادران باردار می‌توانند با مراجعه به بخش «خدمات» در پیام‌رسان «بله» و انتخاب گزینه «ویزیت رایگان مادران باردار» در دسته سلامت و رفاه، از خدمات بیش از هزار پزشک و مامای فعال بهره‌مند شوند.