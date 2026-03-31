بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در روز چهارشنبه رایگان است

بهگزارش خبرگزاری مهر، حیدر صادقی روز سهشنبه ۱۱ فروردینماه ۱۴۰۵ تأکید کرد: بهمناسبت ۱۲ فروردینماه «روز جمهوری اسلامی» بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد شامل دو قلعه و شِش موزه رایگان است.
وی افزود: شهروندان چهارمحال و بختیاری و همچنین مسافران و گردشگران ورودی به این استان میتوانند روز چهارشنبه ۱۲ فروردینماه جاری بهمناسبت «روز جمهوری اسلامی» از ساعت ۹ تا ۱۸ به مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد مراجعه و از این مجموعه ارزشمند بهصورت رایگان بازدید کنند.
صادقی تصریح کرد: مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در ناحیه غرب شهرکرد، یادگار خدارحمخان چالشتری و نماد معماری ایرانی اروپایی است که نوروز امسال نیز مانند سالهای گذشته مورد توجه شهروندان، مسافران و گردشگران نوروزی چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد نمادی از تلفیق معماری ایرانی اروپایی با هنر حجاری (سنگتراشی) و شامل دو عمارت مجزا مربوط به دوره قاجار است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد سال ۱۳۲۳ هجری قمری برابر ۱۲۸۰ هجری خورشیدی از سوی خدارحم خان چالشتری پدر احمدخان و محمودخان در زمینی به وسعت هشت هزار متر مربع و با زیربنای سه هزار مترمربع احداث شد.
وی گفت: معماری مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد تلفیقی از معماریهای مربوط به دوران قاجار، آمیخته با معماری اروپایی است که در آن ۴۰ ستون ایستاده از جنس سنگ و نقشبرجستههایی با هنر حجاری (سنگتراشی) وجود دارد.
صادقی تأکید کرد: هماکنون ۶ موزه شامل «موزه کار و زندگی»، «موزه حمام»، «موزه سنگ»، «موزه دستبافتهای محلی»، «موزه صنعت» و «موزه اتاق نقاشی» در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در ناحیه غرب شهرکرد فعالیت دارد.
