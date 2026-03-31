به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات موجود، کنگره آزادی ایران که توسط مجید زمانی از عناصر ضد انقلاب اخیرا در لندن برگزار گردیده با هدایت رژیم صهیونیستی انجام گرفته و هدف از آن تلاش برای مشروعیت بخشی به فعالیت های سیاسی و رسانه ای جریان های تجزیه طلب است.
گرچه برگزارکنندگان این کنگره مدعی عدم وابستگی به دولت ها و سازمان ها بوده و از حمایت کارآفرینان ایرانی برای برگزاری این رویداد می گویند، اما با این حال افشای یک ایمیل توسط «میدلایستآی» نشان میدهد که شرکتهای فعال در حوزه روابط عمومی و لابیگری، از جمله Red Bayan، در معرفی و شکلگیری این کنگره نقش داشتهاند. مدیرعامل این شرکت نیز سابقه فعالیت در AIPAC (لابی صهیونیست ها در آمریکا) را در کارنامه دارد.
در ایمیل منتشرشده، این کنگره بهعنوان ائتلافی از طیفهای مختلف ضدانقلاب؛ از جمله جریانهای سلطنتطلب، لیبرال و برخی گروههای تجزیه طلب معرفی شده است .یافتههای اطلاعاتی این همگرایی را نشانه وجود یک «مدیریت هماهنگکننده در پشتصحنه» ارزیابی میکند.
اطلاعات موجود نشانگر آن است که این کنگره تلاشی برای ایجاد نوعی همگرایی و چارچوب مشترک میان جریانهای مختلف و معارض انقلاب اسلامی است و هدفی را دنبال میکند که طرح رژیم صهیونیستی برای تجزیه و تکه تکه کردن ایران را به دنبال دارد.
نظر شما