به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ادیان و مذاهب معاونت امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه، آیت‌الله اعرافی در نامه‌ای به پاتریارک کریل، رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه، با ابراز تأثر عمیق از شهادت مرجع عالی جهان تشیّع و بمباران مدرسه دخترانه در میناب، خواستار محکومیت جنایت‌های ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.

مدیر حوزه‌های علمیه در این نامه، هدف قرار دادن عمدی عالی‌ترین مرجع دینی را توهینی آشکار به همه ادیان الهی و خطری هولناک برای رهبران معنوی جهان دانست و از پاتریارک کریل خواست ضمن محکومیت این جنایت، نسبت به کشتار کودکان بی‌گناه در میناب موضع انسانی اتخاذ کرده و درباره خطر تهدید رهبران دینی هشدار دهد.