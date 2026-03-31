  1. استانها
  2. قم
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

آیت‌الله اعرافی به رهبر ارتدوکس روسیه نامه نوشت

قم- مدیر حوزه های علمیه کشور در نامه‌ای به پاتریارک کریل، رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه، خواستار محکومیت جنایت‌های ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ادیان و مذاهب معاونت امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه، آیت‌الله اعرافی در نامه‌ای به پاتریارک کریل، رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه، با ابراز تأثر عمیق از شهادت مرجع عالی جهان تشیّع و بمباران مدرسه دخترانه در میناب، خواستار محکومیت جنایت‌های ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.

مدیر حوزه‌های علمیه در این نامه، هدف قرار دادن عمدی عالی‌ترین مرجع دینی را توهینی آشکار به همه ادیان الهی و خطری هولناک برای رهبران معنوی جهان دانست و از پاتریارک کریل خواست ضمن محکومیت این جنایت، نسبت به کشتار کودکان بی‌گناه در میناب موضع انسانی اتخاذ کرده و درباره خطر تهدید رهبران دینی هشدار دهد.

کد مطلب 6788265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها