آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۵۸ هکتاری «پارک ملی زندگی» در شهر سیرکان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و همزمان هفته دولت، عملیات اجرایی پروژه ۱۵۸ هکتاری «پارک ملی زندگی» با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سراوان و شهرداری سیرکان با اعتباری اولیه بالغ بر یکصد میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد.



این آیین با حضور فرماندار، بخشدار، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سراوان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مردم شریف منطقه برگزار شد.



اجرای این طرح گامی موثر در راستای احیای پوشش گیاهی، توسعه فضای سبز و ارتقای سرانه‌های زیستی برای مردم شریف این منطقه به شمار می‌آید.