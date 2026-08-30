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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۵۸ هکتاری «پارک ملی زندگی» در شهر سیرکان

آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۵۸ هکتاری «پارک ملی زندگی» در شهر سیرکان

سیرکان- عملیات اجرایی پروژه ۱۵۸ هکتاری پارک ملی زندگی با اعتبار اولیه ۱۰ میلیارد تومانی در شهر سیرکان، همزمان با هفته دولت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و همزمان هفته دولت، عملیات اجرایی پروژه ۱۵۸ هکتاری «پارک ملی زندگی» با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سراوان و شهرداری سیرکان با اعتباری اولیه بالغ بر یکصد میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد.

این آیین با حضور فرماندار، بخشدار، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سراوان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مردم شریف منطقه برگزار شد.

اجرای این طرح گامی موثر در راستای احیای پوشش گیاهی، توسعه فضای سبز و ارتقای سرانه‌های زیستی برای مردم شریف این منطقه به شمار می‌آید.

کد مطلب 6932042

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