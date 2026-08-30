پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظریدوست ظهر یکشنبه در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی شهرک گلخانهای بهراز با حضور استاندار همدان برگزار شد با تاکید بر شرایط اقتصادی ویژه در پانزده ماه گذشته اظهار کرد: با هماهنگی و نظارت مستمر تامین کالاهای اساسی در شهرستان بدون خلل انجام شد، بهطوریکه با وجود افزایش جمعیت شهرستان از ۱۰۲ هزار به ۱۳۴ هزار نفر در این ایام هیچگونه کمبودی برای مردم ایجاد نشد و ۶۵ تن آرد مازاد بر سهمیه نیز در شبکه نانواییها توزیع شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای مالی دولت در شرایط بودجه انقباضی اشاره کرد و گفت: ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزههای ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و اجاره مسکن و همچنین خرید ادوات کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است که گامی مهم در راستای حمایت از اقشار مختلف شهرستان محسوب میشود.
فرماندار اسدآباد در خصوص وضعیت پروژههای عمرانی شهرستان افزود: ۱۰ تا ۱۲ پروژه عمرانی نیمهکاره که قدمتی بین ۱۰ تا ۲۵ سال داشتند که در دستور کار قرار گرفتند و با پیگیریهای انجام شده ۸۰ درصد آنها تکمیل و به بهرهبرداری رسیده یا در مراحل پایانی افتتاح قرار دارند که استخر دانشآموزی، کانون شهید سلیمانی، استخر بانوان، دانشکده پرستاری، سالن ورزشی شهر پالیز و مدرسه سید احمد از جمله این طرحها هستند.
وی همچنین از حل مشکل دیرینه اسناد مالکیت در شهرک جانبازان خبر داد و گفت: با همکاری اداره ثبت اسناد مشکل صدور سند برای ۱۰۲ واحد آپارتمانی که ۱۵ سال بلاتکلیف مانده بود برطرف شد.
نظریدوست در پایان به روند پروژه یک هزار و ۸۰ واحدی مسکن ملی اشاره و تصریح کرد: مشکلات پیشروی این پروژه با دعوت از گروههای ساخت رفع شده و هماکنون عملیات اجرایی از سوی ۷۰ سازنده آغاز شده است که امیدواریم با تداوم این روند تحویل واحدها به متقاضیان سرعت گیرد.
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