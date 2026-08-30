تحول در نقش مشهد؛ تبدیل قطب زیارتی به کانون جهانی گفتگو و معنویت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری، صبح یکشنبه همزمان با میلاد پیامبر(ص) و ششمین اختر تابناک آسمان امامت امام صادق(ع) در اختتامیه چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی با استناد به پیوند میان پیامبر رحمت(ص)، مظهر اخلاق، و امام صادق(ع)، مظهر عقلانیت، اظهار کرد: پیامبر اعظم(ص) فراتر از مرزهای جغرافیایی و قومیتی، برای تمام بشریت مظهر رحمت است.

استاندار خراسان رضوی با یادآوری آیه «وإنک لعلی خلق عظیم»، بیان کرد: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به آن الگوی اخلاقی و کرامت انسانی نیاز دارد که پیامبر(ص) با مدارا و گفتگو، دل‌ها را تسخیر کرد. لازم به توجه است که تفاوت در باورها نباید به دشمنی بدل شود؛ بلکه باید با نگاهی مبتنی بر صلح، به همزیستی مسالمت‌آمیز رسید.

وی با نگاهی تاریخی به جایگاه امام رضا(ع)، ایشان را نمونه‌ای درخشان از گفتگوی مبتنی بر منطق و احترام دانست. و یادآوری کرد: مناظرات علمی امام رضا(ع) با علمای ادیان مختلف، این سنت را الگویی برای تبیین حقیقت از طریق استدلال و فهم متقابل بنیان‌گذاری کرد. اگر پیامبر(ص) نماد رحمت و امام صادق(ع) تجلی عقلانیت و علم هستند، امام رضا(ع) نماد تعامل و گفتگوی علمی است که این زنجیره نورانی، بستری برای توسعه فرهنگ وحدت فراهم می‌آورد.

مظفری با فراتر رفتن از نگاه سنتی به ظرفیت‌های شهر مشهد، پیشنهاد کرد: این شهر باید از نقش یک مقصد زیارتی فراتر رفته و به شهر علم، معنویت و گفتگو تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد مرکزی بین‌المللی در مشهد که در آن، اندیشمندان شیعه و سنی و حتی پیروان سایر ادیان الهی، پیرامون موضوعات مشترک بشری نظیر عدالت، صلح، اخلاق و مقابله با استکبار گرد هم آیند، لازم است.

وی با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی و با محوریت آستان مقدس رضوی و نهادهای علمی، بر ضرورت تبدیل «وحدت» از یک شعار به یک جریان تمدنی و علمی تأکید کرد و خواستار آن شد که از جوار بارگاه رضوی، پیام صلح و کرامت انسانی به گوش جهانیان برسد.