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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

پورکبگانی: توسعه طرح‌های اشتغال‌زا در شمال بوشهر در اولویت است

پورکبگانی: توسعه طرح‌های اشتغال‌زا در شمال بوشهر در اولویت است

بوشهر - نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: توسعه طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا در شمال استان بوشهر مورد تأکید قرار دارد و برای حمایت از این طرح‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از واحد تولید انواع چسب در شهرک صنعتی دیلم اظهار کرد: اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منطقه دارد.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار و مدیران استان بوشهر افزود: برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و پیگیری برای رفع موانع این طرح‌ها ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه اقتصادی شمال استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های دیلم و گناوه برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیش از گذشته فعال شود.

پورکبگانی با اشاره به بهره‌برداری از واحد تولید انواع چسب در دیلم بیان کرد: راه‌اندازی چنین واحدهایی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های صنعتی در منطقه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: مدیریت استان بوشهر در زمینه حمایت از طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا اقدامات خوبی انجام داده و لازم است این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند اجرای پروژه‌ها و رفع موانع تولید، از الزامات توسعه اقتصادی شمال استان است و مجلس نیز در چارچوب وظایف خود از این مسیر حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6932061

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