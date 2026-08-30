به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از واحد تولید انواع چسب در شهرک صنعتی دیلم اظهار کرد: اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منطقه دارد.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار و مدیران استان بوشهر افزود: برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و پیگیری برای رفع موانع این طرح‌ها ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه اقتصادی شمال استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های دیلم و گناوه برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیش از گذشته فعال شود.

پورکبگانی با اشاره به بهره‌برداری از واحد تولید انواع چسب در دیلم بیان کرد: راه‌اندازی چنین واحدهایی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های صنعتی در منطقه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: مدیریت استان بوشهر در زمینه حمایت از طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا اقدامات خوبی انجام داده و لازم است این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند اجرای پروژه‌ها و رفع موانع تولید، از الزامات توسعه اقتصادی شمال استان است و مجلس نیز در چارچوب وظایف خود از این مسیر حمایت خواهد کرد.