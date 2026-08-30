مرتضی نوشادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه کمربندی رزن اظهار کرد: این پروژه در مقطعی در اختیار راه و شهرسازی قرار داشت اما با پیگیری‌های انجام شده مجدد به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور واگذار شده است.

وی افزود: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به عنوان مجموعه‌ای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی اجرای پروژه‌های بزرگراهی و برخی طرح‌های مهم راهسازی است.

رئیس اداره راه و شهرسازی رزن و درگزین با اشاره به کریدور شمال استان همدان گفت: این کریدور در مجموع ۸۳ کیلومتر طول دارد که هفت کیلومتر آن در شهرستان درگزین و ۲۵ کیلومتر آن در محور رزن به دمق قرار گرفته است.

نوشادی افزود: محور ۲۵ کیلومتری رزن به دمق تقریبا به مراحل پایانی رسیده و امیدواریم به زودی افتتاح شده و زیر بار ترافیکی قرار گیرد.

وی درباره محور اصله به کاج نیز گفت: پیمانکار این پروژه در حال فعالیت است و عملیات اجرایی از سمت‌های مختلف مسیر در حال انجام است.

رئیس اداره راه و شهرسازی رزن و درگزین کمبود اعتبار را یکی از مهم‌ترین مشکلات این پروژه عنوان کرد و گفت: متاسفانه اعتبارات با کندی تخصیص پیدا می‌کند و در صورت تامین به موقع منابع مالی پیمانکار می‌تواند با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را پیش ببرد.

نوشادی درباره تملک اراضی مسیر اصله به کاج نیز اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از مسیر در مرحله تملک قرار دارد و برای اراضی قیمت کارشناسی تعیین شده است اما برخی مالکان نسبت به قیمت‌های تعیین‌شده اعتراض دارند.

وی ادامه داد: برای بخشی از اراضی حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع تعیین شده اما مالکان این مبلغ را پایین می‌دانند و همین موضوع روند تملک را با چالش مواجه کرده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی رزن و درگزین تاکید کرد: با وجود مشکلات اعتباری و تملک اراضی اقدامات لازم از سوی مجموعه راه و شهرسازی در حال انجام است و امیدواریم با تامین اعتبار و همکاری مالکان عملیات اجرایی محور اصله به کاج با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.