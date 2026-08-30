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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

محصولات استراتژیک به سمت فرآوری صنعتی هدایت شوند

محصولات استراتژیک به سمت فرآوری صنعتی هدایت شوند

همدان- استاندار همدان گفت: محصولات استراتژیکی همچون گشنیز، رازیانه و سیر باید به سمت فرآوری صنعتی هدایت شوند تا ارزش افزوده آن‌ها در داخل کشور باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای «بهراز» در شهرستان اسدآباد با تاکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: امروز سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال فراتر از کسب سود و بزرگترین کار خیر در جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: اشتغال‌زایی پایدار عامل موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، سرقت، نزاع و روی آوردن به مشاغل کاذب است که این رویکرد در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

استاندار همدان با اشاره به جزئیات پروژه شهرک گلخانه‌ای «بهراز» گفت: شهرک تخصصی گل و گیاه «بهراز» در اسدآباد با سرمایه‌گذاری ۲.۵ همت و پیش‌بینی اشتغال برای ۵۰۰ نفر آغاز شده است. و طرح تولید فرومنگنز با سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر پروژه‌های بزرگ در دست اجرای این شهرستان است که در قالب تفاهم‌نامه‌های ستاد توسعه و پیشرفت استان پیگیری می‌شود.

ملانوری‌شمسی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین برنامه جامع برای راه‌اندازی ۶ شهرک تخصصی کشاورزی در استان خبر داد و تصریح کرد: این شهرک‌ها شامل «شهرک تخصصی گل و گیاه در اسدآباد»، «گردو در تویسرکان»، «انگور در ملایر» و همچنین شهرک‌های تخصصی «رازیانه، گشنیز و سیر» در سایر نقاط استان است که با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب و تولید محصولات صادرات‌محور طراحی شده‌اند.

وی با انتقاد از خام‌فروشی محصولات کشاورزی استان، خاطرنشان کرد: محصولات استراتژیکی همچون گشنیز، رازیانه و سیر باید به سمت فرآوری صنعتی هدایت شوند تا ارزش افزوده آن‌ها در داخل کشور باقی بماند و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و صنعتی راهکار اصلی برای جذاب‌سازی مشاغل این حوزه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

استاندار همدان در پایان با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و سایر مدیران اجرایی استان، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص کشور روند خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری در استان همدان با قوت و پشتکار بی‌وقفه در حال تداوم است.

کد مطلب 6932056

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