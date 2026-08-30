محدودیت ترافیکی جاده چالوس از ظهر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز از اجرای محدودیت ترافیکی در محدوده میدان امیرکبیر کرج و ابتدای جاده چالوس از ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه هشتم شهریورماه خبر داد.

بر اساس اعلام پلیس راه، این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۲ امروز در محدوده میدان امیرکبیر کرج و مسیر ورودی جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل تردد خودروها اجرا می‌شود.

این محدودیت با توجه به حجم تردد در محورهای منتهی به جاده چالوس اعمال شده و رانندگان باید ضمن توجه به توصیه‌های پلیس، از توقف و تردد غیرضروری در محدوده اجرای طرح خودداری کنند.

پلیس راه استان البرز از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیروهای مستقر در مسیر داشته باشند.