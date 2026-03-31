۳۰۰ هزار مسافر از طریق پایانه مسافربری وارد مشهد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده اظهار کرد: حدود ۳۰۰ هزار مسافر نیز طی این مدت از طریق پایانههای مشهد به سایر شهرها و استانها منتقل شدند.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری مشهد بیان کرد: این تعداد مسافر توسط ۳۳ هزار و ۱۵۷ دستگاه منتقل شدند.
وی ادامه داد: آمار جابه جایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش دارد.
علیزاده ادامه داد: خدمات مناسبی در پایانهها به مسافران ارائه میشود و پایانه مسافربری امام رضا(ع) به عنوان اصلی ترین مرکز جابه جایی مسافر سالانه به ۲۷ میلیون زائر خدمترسانی میکند.
