مشهد آماده استقبال از زائران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمد زاده پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیلات مسافران نوروزی افزود: استقرار و اسکان زائران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که باید از ظرفیت ها اقامتی استان به ویژه مشهد در پذیرایی از مسافران نهایت استفاده صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی به حفظ امنیت و آرامش در اماکن اقامتی زائران گفت: بهره گیری از ظرفیت حداکثری مدارس و حسینیه ها و تکایا که فضایی امن داشته و سرویس های بهداشتی آنها فراهم است اهمیت بالایی دارد.

محمدی زاده اظهار داشت: باید از کلیه مدارس حتی با حداقل تجهیزات و امکانات استفاده شود زیرا مهم تامین امنیت و بهداشت است.

وی همچنین خواستار تسریع در صدور مجوزهای واحدهای اقامتی شخصی و منازل شد و افزود: باید از ظرفیت مردمی برای اسکان بهره گیری کرد.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی در خصوص تمهیدات و برنامه های این ستاد در بخش حمل و نقل بین و درون شهری تصریح کرد: به منظور جلوگیری از جو کاذب بازار آزاد فروش بلیت به ویژه در فرودگاهها باید با اطلاع رسانی شفاف و صریح، دغدغه بلیت مردم را کاهش داد.

وی با تاکید بر روان سازی ترافیک درون شهری و نیز کاهش تصادفات بین جاده ای، گفت: خوشبختانه امسال در پرتو مدیریت صحیح نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش تصادفات را شاهد بودیم.

محمدی زاده با اشاره به ضعف در پاسخ گویی به نیاز موجود جهت پارکینگ اظهار داشت: محدوده طرح ترافیک باید با دقت انتخاب شود همچنین از ظرفیت پارکینگ های عمومی شهری نهایت استفاده صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر غنی سازی سبد فرهنگی اهدائی به زائران و مسافران نوروزی مشهد گفت: برنامه های فرهنگی باید از غنای بیشتری برخوردار بوده و با ساماندهی فعالیتهای فرهنگی تبلیغی عرصه اطلاع رسانی شفاف را گسترده کنیم.